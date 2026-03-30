5 triệu chứng ít biết tăng huyết áp

Ngoài các triệu chứng điển hình như đau đầu, khó thở, tăng huyết áp cũng có thể gây đau ngực, chóng mặt, đi tiểu nhiều và sưng mắt cá chân.

Tăng huyết áp (huyết áp cao) thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính đến năm 2024 có khoảng 1,4 tỷ người trưởng thành 30-79 tuổi trên toàn cầu tăng huyết áp, chiếm khoảng 33% dân số trong nhóm tuổi này, song chỉ chưa đến 1/5 được kiểm soát đầy đủ. Dưới đây là một số dấu hiệu ít được chú ý nhưng có thể cảnh báo tình trạng này.

Đi tiểu nhiều

Đi tiểu nhiều, đặc biệt vào ban đêm, có thể liên quan đến tăng huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy người thường xuyên tiểu đêm có nguy cơ mắc tăng huyết áp cao hơn. Đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của các rối loạn chuyển hóa như tiểu đường.

Đau ngực

Huyết áp tăng khiến tim phải làm việc nhiều hơn, có thể gây đau hoặc tức ngực. Đây là triệu chứng cần chú ý vì có thể liên quan đến bệnh tim, cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Sưng mắt cá chân

Huyết áp cao lâu ngày khiến tim bơm máu kém hiệu quả, dẫn đến tích tụ dịch ở phần dưới cơ thể, đặc biệt là mắt cá chân. Đây là biến chứng thường gặp ở người bị tăng huyết áp mạn tính.

Chóng mặt

Người bị tăng huyết áp có thể cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng. Triệu chứng này khá phổ biến ở những người cao tuổi mắc bệnh, có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng.

Vấn đề về thị lực

Tăng huyết áp có thể làm tổn thương các mạch máu trong mắt, gây mờ mắt hoặc nhìn thấy đốm đen. Một số trường hợp nặng có thể dẫn đến nhìn đôi, đau đầu hoặc thậm chí mất thị lực nếu không được kiểm soát.

Theo WHO, các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi bao gồm chế độ ăn không lành mạnh (ăn quá nhiều muối, nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, ít rau quả), ít vận động, sử dụng thuốc lá, rượu bia, thừa cân hoặc béo phì. Ngoài ra, các yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí cũng góp phần làm tăng nguy cơ tăng huyết áp cùng các bệnh liên quan.

Các yếu tố nguy cơ không thể thay đổi gồm tiền sử gia đình có người bị tăng huyết áp, tuổi trên 65 và mắc các bệnh đi kèm như tiểu đường hoặc bệnh thận. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người, đặc biệt trên 40 tuổi, nên đo huyết áp ít nhất một lần mỗi năm. Người có bệnh lý đi kèm như đái tháo đường hoặc bệnh thận cần theo dõi thường xuyên theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Bảo Bảo (Theo Times of India)