5 tiếng khám phá thị xã Sông Cầu

Bánh tráng sau khi nướng giòn, hai mặt sạm vàng có hương thơm và vị bùi của nước cốt dừa, vị ngọt dịu của gạo. Chủ cơ sở cho biết nhiều du khách đến tham quan đã mua bánh tráng về làm quà.

Du khách có thể mua bánh tráng và nướng thưởng thức trực tiếp tại các cơ sở ở xã Xuân Thọ, thị xã Sông Cầu hoặc các xã ở xa hơn như thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa.