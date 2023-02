Dừng kinh doanh du lịch tự phát nhiều nơi ở Phú Yên

UBND huyện Tuy An yêu cầu một số cơ sở kinh doanh tự phát dừng hoạt động trái phép tại địa phương thời gian qua.

Ngày 2/2, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành huyện đang rà soát các cơ sở kinh doanh du lịch trái phép trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán và chờ báo cáo kết quả.

"Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra, đề xuất xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh này theo quy định của pháp luật", ông Khoa nói.

Một cơ sở kinh doanh du lịch tự phát tại xã An Hoà Hải, huyện Tuy An. Ảnh: Minh Toàn

Các cơ sở kinh doanh trái phép gồm: Đồi Tím (xã An Chấn), Hòn Gió, Sky Panorama (xã An Thọ), Canary Garden (xã An Hòa Hải). Một trong số những cơ sở trên để xảy ra việc xây dựng công trình trái phép trên đất trồng cây hằng năm khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền; chưa hoàn tất về các thủ tục đất đai, môi trường nhưng đã đi vào hoạt động; tổ chức đón hàng trăm lượt khách trong dịp Tết bằng các "phiếu nước giải khát" khi vào cổng với giá 70.000 đồng.

"Phiếu nước giải khát" trị giá 70.000 đồng trước khi vào cổng tại một cơ sở kinh doanh ở xã An Hoà Hải, huyện Tuy An. Ảnh: Minh Toàn

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, cho biết nhiều cơ sở ở địa bàn huyện Tuy An có dấu hiệu kinh doanh, hoạt động du lịch tự phát vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. "Các cơ sở nêu trên chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ để công nhận là điểm du lịch", bà Thái nói.

Tuy An là một huyện ven biển của Phú Yên. Đây là nơi có nhiều điểm du khách đến tham quan như Ghềnh Đá Đĩa (hay còn gọi là Gành Đá Dĩa), nhà thờ Mằng Lăng, địa đạo Gò Thì Thùng, đầm Ô Loan.

Bùi Toàn