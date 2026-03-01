5 thực phẩm hỗ trợ ngủ sâu giấc

Hạt óc chó
Thực phẩm này được biết đến nhiều với lợi ích cho não bộ đồng thời cũng giúp cải thiện giấc ngủ. Melatonin và serotonin là hai chất có thể điều hòa chu kỳ thức - ngủ, làm dịu hệ thần kinh. Ăn trực tiếp một nắm nhỏ hạt óc chó mỗi ngày hoặc thêm vào sữa chua để hỗ trợ ngủ ngon hơn.
Kiwi
Thường xuyên ăn loại trái cây nhỏ, vỏ nâu, có lông mịn này có thể tăng thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Tác dụng này đến từ các hợp chất chống oxy hóa và serotonin trong kiwi. Ăn trái kiwi không chỉ tốt cho giấc ngủ mà còn cải thiện tâm trạng tổng thể.
Hạt bí ngô
Đây là nguồn chứa magie, kẽm và tryptophan dồi dào. Magie giúp thư giãn cơ, giảm trằn trọc ban đêm. Tryptophan là axit amin thiết yếu sản xuất serotonin và melatonin thúc đẩy cơ thể chìm vào giấc và ngủ sâu. Kẽm kết hợp vitamin B6 giúp chuyển đổi tryptophan thành các hormone này. Thêm một muỗng canh hạt bí vào sữa chua hoặc xay cùng sinh tố như một món ăn nhẹ trước khi ngủ.
Yến mạch
Không chỉ là món ăn sáng, yến mạch còn hỗ trợ giấc ngủ nhờ chứa magie, tryptophan và một lượng nhỏ melatonin. Carbohydrate trong yến mạch cũng có lợi, vì chúng giúp tryptophan đi vào não dễ dàng hơn. Nấu yến mạch với nước ấm hoặc sữa tươi, sữa hạt, thêm một chút mật ong để tăng hiệu quả thư giãn.
Bảo Bảo (Theo Verywell Mind, Prevention)
Ảnh: Bảo Bảo, AI, Anh Chi