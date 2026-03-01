5 thực phẩm hỗ trợ ngủ sâu giấc

Hạt óc chó

Thực phẩm này được biết đến nhiều với lợi ích cho não bộ đồng thời cũng giúp cải thiện giấc ngủ. Melatonin và serotonin là hai chất có thể điều hòa chu kỳ thức - ngủ, làm dịu hệ thần kinh. Ăn trực tiếp một nắm nhỏ hạt óc chó mỗi ngày hoặc thêm vào sữa chua để hỗ trợ ngủ ngon hơn.