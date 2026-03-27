5 thực phẩm dùng thường xuyên giúp phòng ung thư

Trà xanh

Trà xanh được làm từ lá của cây camellia sinensis, chứa các chất chống oxy hóa gọi là catechin, có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, nhờ đó giúp phòng ung thư. Catechin còn có khả năng làm nhỏ khối u, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cả trà xanh và trà đen đều chứa catechin, nhưng trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn. Cân nhắc bổ sung 2-3 tách mỗi ngày vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ phòng ngừa ung thư.