5 thói quen hàng ngày giúp hạ huyết áp tự nhiên

Người cao huyết áp nên hạn chế muối, ăn nhiều thực phẩm giàu kali, tập yoga thường xuyên giúp giảm chỉ số tự nhiên.

Tăng huyết áp (huyết áp cao) âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù một số người có thể cần dùng thuốc song có nhiều phương pháp tự nhiên và đơn giản cũng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tình trạng bệnh. Dưới đây là 5 cách lành mạnh.

Tư thế yoga shavasana

Shavasana (tư thế xác chết) là bài tập yoga đơn giản, có tác dụng thư giãn. Thông qua thực hành tư thế shavasana thường xuyên, hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt. Đây là một phần của hệ thần kinh tự chủ giúp cơ thể thư giãn, phục hồi sau căng thẳng và thực hiện các chức năng duy trì sự sống như tiêu hóa, điều hòa nhịp tim. Bài tập thư giãn này có thể chống lại các phản ứng căng thẳng của cơ thể, vốn là nguyên nhân chính gây ra huyết áp cao. Người bệnh cao huyết áp, đặc biệt là tiền tăng huyết áp khi tập shavasana thường xuyên có thể làm giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Cách thực hiện: Nằm ngửa, hai chân hơi dang rộng, thả lỏng hai tay, xuôi theo thân, lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt và tập trung vào hơi thở, hít thở sâu, chậm.

Đi bộ và tập thể dục thường xuyên

Các bài tập aerobic như đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội, có lợi cho huyết áp bằng cách tăng cường sức mạnh cho tim đồng thời cải thiện chức năng của mạch máu. Người bị tăng huyết áp nên dành ít nhất 30 phút hoạt động vừa phải vào hầu hết các ngày trong tuần. Bên cạnh đó, tập luyện sức mạnh, các bài tập kháng lực giúp phát triển cơ bắp và duy trì huyết áp khỏe mạnh. Chúng không chỉ hỗ trợ kiểm soát tăng cân mà còn tác động đến mạch máu. Đây là điều quan trọng để kiểm soát huyết áp cao, giảm lượng đường trong máu, tăng cường trao đổi chất.

Giảm lượng natri nạp vào cơ thể

Lượng muối nạp vào cơ thể ở mức cao có thể làm tăng huyết áp. Thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp cũng tiềm ẩn lượng muối cao. Người huyết áp cao nên giảm lượng natri nạp vào cơ thể, dưới 1,5 g mỗi ngày. Ăn thực phẩm giàu kali, thay thế thực phẩm chế biến sẵn như rau đóng hộp bằng nguyên liệu tươi và thử nêm nếm bằng thảo mộc, gia vị thay vì muối cũng giúp ích.

Ăn thực phẩm giàu kali, canxi

Chế độ ăn giàu kali rất có lợi vì kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, làm giãn mạch máu. Các nguồn cung cấp kali tốt bao gồm chuối, bơ, cải bó xôi, khoai lang và đậu. Ngoài kali, thực phẩm giàu magiê và canxi cũng hỗ trợ huyết áp thông qua việc cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. Ngoài sữa, bạn có thể bổ sung canxi từ cải xoăn và các loại rau lá xanh khác, đậu, cá mòi và đậu phụ.

Chế độ ăn uống tự nhiên giàu ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ và sữa ít béo như chế độ ăn DASH hoặc Địa Trung Hải có tác dụng hạ huyết áp.

Kiểm soát căng thẳng thông qua thiền định

Căng thẳng âm thầm có tác động đến huyết áp. Khi căng thẳng liên tục, cơ thể tiết ra một loại hormone gọi là cortisol, quá nhiều hoặc quá ít hormone này đều có thể gây hại cho sức khỏe.

Những thói quen đơn giản hàng ngày như thiền định, hít thở sâu hoặc thậm chí chỉ cần một vài khoảnh khắc tĩnh tâm trong ngày có thể làm dịu hệ thần kinh và giảm áp lực. Theo thời gian, thực hành những kỹ thuật này thường xuyên giúp hạ huyết áp tự nhiên, có lợi cho tim và não.

Bảo Bảo (Theo Times of India)