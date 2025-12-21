5 thói quen hàng ngày có thể khiến bạn già nhanh

Ngủ không đủ, căng thẳng mạn tính, ít vận động và dùng điện thoại vào ban đêm góp phần đáng kể vào quá trình lão hóa nhanh.

Một số thói quen tưởng vô hại nhưng nếu kéo dài có thể phá vỡ nhịp sinh học, gây viêm và âm thầm thúc đẩy lão hóa

Ngủ không ngon hoặc không đều giấc

Thiếu ngủ mạn tính hay lịch ngủ thất thường âm thầm thúc đẩy lão hóa. Mất ngủ kéo dài gây tổn thương tế bào, rút ngắn telomere, tăng viêm và stress oxy hóa, khiến cơ thể khó phục hồi. Lâu dài, điều này dẫn đến nếp nhăn, hệ miễn dịch yếu và khởi phát sớm các bệnh mạn tính.

Căng thẳng và lo lắng mạn tính

Căng thẳng kéo dài là yếu tố chính thúc đẩy lão hóa nhưng thường bị bỏ qua. Căng thẳng mạn tính làm tăng cortisol và adrenaline, gây viêm, tổn thương oxy hóa và suy yếu ty thể, làm trầm trọng thêm stress oxy hóa và quá trình lão hóa.

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Thực phẩm mà bạn ăn không chỉ ảnh hưởng cân nặng mà còn tác động lớn đến quá trình lão hóa. Chế độ ăn nhiều đường bổ sung, tinh bột tinh chế, thực phẩm siêu chế biến thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm và stress oxy hóa - hai con đường lão hóa sớm chính.

Mức độ viêm mạn tính do tiêu thụ quá nhiều đường còn có liên quan đến tình trạng suy yếu sức khỏe ở người lớn tuổi. Tương tự, thực phẩm chế biến sẵn thường tiềm ẩn nhiều đường, muối, chất béo không lành mạnh và các chất phụ gia hóa học cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nếu ăn thường xuyên.

Lối sống ít vận động

Ít vận động là nguyên nhân quan trọng khiến cơ thể già nhanh. Ngồi lâu hay không tập thể dục có thể làm rối loạn trao đổi chất, tích tụ mỡ và viêm, đồng thời liên quan đến telomere ngắn - dấu hiệu lão hóa tế bào. Lâu dài thói quen này thúc đẩy suy giảm cơ bắp, mật độ xương và sức khỏe tổng thể, khiến bạn già hơn so với tuổi thật.

Sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều

Sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên có thể gián tiếp đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đặc biệt, xem điện thoại, máy tính bảng, tivi vào đêm khuya quá lâu khiến cơ thể tiếp xúc với ánh sáng xanh, làm giảm melatonin và phá vỡ nhịp sinh học, gây khó ngủ hơn.

Giấc ngủ kém thúc đẩy lão hóa, vì vậy dùng thiết bị vào ban đêm kéo dài có nguy cơ gây hại gấp đôi. Tư thế xem không đúng như liên tục cúi xuống, còn gây căng cột sống, làm da cổ gấp nếp và dễ hình thành nếp nhăn sớm.

Bảo Bảo (Theo Times of India)