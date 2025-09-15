5 thói quen hàng ngày âm thầm hại gan

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn và thực phẩm chiên rán, uống rượu bia thường xuyên làm tăng tình trạng viêm nhiễm, tích tụ mỡ ở gan, dễ dẫn đến ung thư gan.

Gan thực hiện các chức năng quan trọng như giải độc hóa chất, xử lý chất dinh dưỡng đồng thời sản xuất các protein thiết yếu. Tổn thương gan mạn tính có thể âm thầm tiến triển qua nhiều năm, cuối cùng dẫn đến các tình trạng như xơ gan, gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và giảm các chất có hại có thể bảo vệ gan. Khám sức khỏe định kỳ cùng với kiểm soát căng thẳng hỗ trợ sức khỏe gan tối ưu. Một số thói quen hàng ngày nên tránh vì có thể ảnh hưởng xấu tới gan.

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích tiện lợi, dễ ăn. Tuy nhiên, những thực phẩm này chứa nhiều nitrat, chất bảo quản và phụ gia hóa học có thể tích tụ trong gan theo thời gian. Gan hoạt động không ngừng nghỉ để lọc và loại bỏ các chất độc hại. Tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất này làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào gan cũng như viêm mạn tính.

Viêm là yếu tố chính trong sự phát triển của các bệnh về gan, bao gồm xơ gan, cuối cùng là ung thư gan. Lựa chọn các nguồn protein tươi, ít qua chế biến như thịt nạc, cá, các loại đậu có thể giảm đáng kể gánh nặng cho gan.

Uống rượu, bia

Rượu là một trong những tác nhân gây bệnh gan phổ biến nhất. Uống quá nhiều rượu bia khiến gan phải làm việc cật lực để chuyển hóa, cản trở quá trình phân giải chất béo và gây tích tụ mỡ trong tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Quá trình này còn tạo ra các sản phẩm phụ độc hại, gây viêm, tổn thương tế bào gan và sẹo gan (xơ gan).

Uống rượu vừa phải cũng có liên quan đến tổn thương tế bào gan theo thời gian, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan. Giảm lượng rượu tiêu thụ hoặc không ướng là cách đơn giản để bảo vệ gan.

Thường xuyên dùng đồ uống có đường

Đồ uống có đường, bao gồm nước ngọt, nước ép trái cây có đường và nước tăng lực. Những loại đồ uống này chứa nhiều fructose, một loại đường mà gan chuyển hóa thành chất béo. Theo thời gian, việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Thay thế đồ uống có đường bằng nước lọc, trà không đường hoặc đồ uống trái cây tự nhiên giúp giảm mỡ gan, cải thiện sức khỏe trao đổi chất, giảm nguy cơ ung thư.

Ăn nhiều thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên ngập dầu như khoai tây chiên, gà rán, thường chứa nhiều chất béo không lành mạnh và các sản phẩm cuối của quá trình glycat hóa nâng cao (AGE), góp phần gây ra stress oxy hóa trong cơ thể. Ăn thực phẩm chiên thường xuyên có thể gây viêm gan mạn tính, suy giảm chức năng gan, làm tăng nguy cơ xơ hóa. Viêm mạn tính là nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến triển của bệnh gan và ung thư. Thay vì ăn thực phẩm chiên hãy chọn cách nướng, hấp hoặc xào nhẹ để giữ lại chất dinh dưỡng, giảm hợp chất gây hại gan.

Lạm dụng thuốc, thực phẩm chức năng

Lạm dụng thực phẩm chức năng, dùng thuốc giảm đau quá liều, không tuân thủ theo ý kiến bác sĩ có thể tăng gánh nặng cho gan. Mỗi người nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào để tránh gây tác dụng phụ.

Bảo Bảo (Theo Times of India)