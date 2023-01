5 thói quen giúp ăn Tết không tích mỡ

Dịp Tết ăn nhiều trái cây và rau xanh, hạn chế uống rượu bia, chọn món tráng miệng ít carbs tinh chế và ăn chánh niệm sẽ giúp bạn giảm mỡ bụng.

Duy trì các mục tiêu về sức khỏe và cân nặng dịp Tết Nguyên đán vốn là thử thách đối với nhiều người. Thực đơn giàu chất đạm, ít rau, các bữa tiệc rượu hay ít tập thể dục có thể khiến bạn tăng cân không kiểm soát sau gần 10 ngày nghỉ. Các chuyên gia chỉ ra 5 thói quen ăn uống giúp tránh tăng cân, tích mỡ bụng trong dịp Tết.

Tích cực ăn trái cây và rau xanh

Tại tiệc cuối năm hoặc tụ tập gia đình, bạn hãy đảm bảo một nửa khẩu phần ăn trong bữa của mình là rau xanh và trái cây. Các chuyên gia Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến nghị thực hiện nguyên tắc này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng các cuộc tụ họp vào ngày lễ là cơ hội để thử những trái cây và rau quả không dễ dàng chuẩn bị tại nhà.

Ăn nhiều rau củ mùa đông xuân như cải xoăn, bí, bạn sẽ hạn chế được lượng calo dư thừa nạp vào cơ thể. Trái cây và rau củ có nhiều chất xơ, giúp giảm mỡ nội tạng (hay còn gọi là mỡ bụng), theo nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Hạn chế uống rượu bia

Nhiều nghiên cứu cho thấy uống quá nhiều rượu bia dễ khiến vòng bụng tăng lên. Lượng calo trong rượu thường không gây no như calo trong thức ăn, làm tăng cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, cơ thể ưu tiên đốt cháy cồn hơn đốt cháy chất béo, nghĩa là cơ thể sẽ tích trữ nhiều mô mỡ hơn.

Rượu chứa một lượng lớn calo (7 calo trong một gram), uống nhiều có thể dẫn đến khả năng phán đoán kém, ăn nhiều thực phẩm ít dinh dưỡng hơn. Đồ uống có cồn có thể làm thay đổi các hormone liên quan đến cảm giác đói và no. Đồ uống cũng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo, do đó có thể dự trữ chất béo.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rượu vang đỏ có thể làm giảm mỡ bụng.

Lựa chọn món tráng miệng một cách sáng suốt

Sau bữa tiệc với nhiều loại đồ ăn mặn, nhiều người cảm thấy thèm ngọt. Các món tráng miệng ngày Tết thường chứa nhiều calo, khẩu phần khá lớn. Thực phẩm giàu carbs tinh chế như bánh quy, bánh chưng, bánh dày cũng có thể làm tăng mỡ bụng.

Các chuyên gia khuyến nghị theo dõi vòng eo khi chọn ăn các thực phẩm chứa nhiều chất béo và carbs tinh chế, chất tạo ngọt tự nhiên.

Để kiểm soát khẩu phần tốt hơn, bạn hãy chia sẻ món tráng miệng với các thành viên khác trong gia đình, lựa chọn món giảm đường, lành mạnh trong những ngày Tết.

Một hộp mứt Tết truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Freepik

Ưu tiên đồ ăn giàu protein

Các thực phẩm chứa nhiều protein rất hiệu quả để giảm cảm giác no, ngăn ngừa ăn uống vô độ và tích mỡ bụng.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất cho thấy người ăn nhiều protein chất lượng cao có ít mỡ bụng hơn, bởi đây là nguồn cung cho tất cả các axit amin thiết yếu.

Protein chất lượng cao có trong thịt, sản phẩm từ sữa, cá, trứng và một số thực phẩm chay như hạt diêm mạch, hạt hạnh nhân, óc chó, quả hồ trăn.

Thực hành ăn trong chánh niệm

Ăn trong chánh niệm tập trung vào những trải nghiệm khi ăn, người ăn sử dụng tâm trí để xem xét, đánh giá tác động xung quanh ăn uống.

Khái niệm này có nguồn gốc từ giáo lý Phật giáo. Giống với các hình thức thiền định như ngồi, thở, đi đứng, nhiều thiền sư khuyến khích người ăn chú ý đến cảm giác khi ăn.

Cách cơ bản để tập ăn trong chánh niệm là từ từ cảm nhận từng phần của thức ăn. Lúc này, người tập ăn trong chánh niệm cần chống lại phản xạ của cơ thể, nhai từ từ, ngừng nói, cảm nhận kết cấu, màu sắc, mùi vị của món ăn.

Nghiên cứu năm 2011 cho thấy ăn chánh niệm có thể giúp giảm mỡ bụng ở phụ nữ thừa cân và béo phì. Những người thực hành ăn chánh niệm trong 4 tháng giảm mức độ hormone gây căng thẳng, dẫn đến ít mỡ bụng hơn. Ngược lại, người ăn uống không chủ ý tăng cân nhanh chóng hơn.

Thục Linh (Theo Eat this, Not that)