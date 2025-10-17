5 thói quen buổi sáng tốt cho gan

Nhâm nhi một tách cà phê đen nguyên chất, ăn một nắm hạt hoặc đi bộ buổi sáng hỗ trợ sức khỏe gan, giảm tình trạng tích tụ chất béo.

Gan đảm nhiệm một số chức năng thiết yếu như giải độc, tiêu hóa và chuyển hóa. Gan lọc độc tố, điều hòa lượng đường trong máu đồng thời sản xuất mật để hỗ trợ tiêu hóa. Nếu chức năng gan suy yếu có thể gây ra phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Các yếu tố lối sống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe gan. Dưới đây là một số thói quen đơn giản vào buổi sáng hỗ trợ lá gan khỏe mạnh hơn.

Tập thể dục

Cách đơn giản để giữ cho gan khỏe mạnh và hoạt động tốt là duy trì hoạt động thể chất thường xuyên. Bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục với những bài tập đơn giản như đi bộ 20 phút, chạy bộ cũng có thể cải thiện chức năng gan. Tập thể dục thường xuyên có thể giảm triglyceride và mỡ gan.

Uống cà phê

Cà phê giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, xơ hóa, giảm xơ gan và nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Bạn có thể uống tối đa 3 tách cà phê mỗi ngày để có được những lợi ích này. Cà phê có lợi cho gan song nên ưu tiên cà phê đen không đường, tránh thêm đường hoặc sữa vì chúng có thể làm mất tác dụng tích cực. Điều độ và lựa chọn phương pháp pha chế phù hợp có thể tối đa lợi ích bảo vệ gan.

Thêm quả việt quất vào bữa sáng

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe gan. Trên thực tế, các bệnh lý như gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) có liên quan đến chế độ ăn uống kém và ít tập thể dục.

Quả việt quất chứa chất chống oxy hóa anthocyanin có thể bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Các chất trong việt quất góp phần giảm xơ gan thông qua việc ức chế viêm gan và peroxy hóa lipid. Nó cũng có liên quan đến việc đảo ngược bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Thêm một nắm việt quất vào bột yến mạch hoặc sữa chua ăn sáng để bảo vệ gan.

Ăn một nắm hạt

Duy trì thói quen ăn nhẹ lành mạnh giữa buổi sáng cũng góp phần bảo vệ gan. Ăn một nắm nhỏ các loại hạt như hạt óc chó hoặc hạnh nhân (khoảng 28 g) để cung cấp chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và vitamin E dồi dào. Hạt óc chó là một phần của chế độ ăn Địa Trung Hải (một trong những chế độ ăn uống lành mạnh nhất).

Vệ sinh sạch sẽ

Vệ sinh tốt góp phần duy trì sức khỏe gan. Rửa tay kỹ bằng xà phòng trong 20 giây. Vệ sinh kém làm lây lan virus viêm gan A, B, gây viêm và sẹo gan. Hãy rửa tay kỹ sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi nấu nướng để ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng gây hại cho gan.

