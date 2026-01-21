5 tác hại của thói quen thức khuya

Thường xuyên thức khuya có thể gây rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, hormone và chức năng não bộ.

Người trưởng thành thường cần ngủ 7-9 giờ mỗi đêm, song nhu cầu ngủ còn phụ thuộc vào lối sống, tình trạng sức khỏe và yếu tố di truyền. Ngủ sớm, ngủ đủ và duy trì giờ giấc đều đặn giúp duy trì sự tỉnh táo và sức khỏe lâu dài, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Đôi khi ngủ muộn có vẻ vô hại song nếu kéo dài gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe tổng thể.

Tăng cân và rối loạn chuyển hóa

Thức khuya làm gián đoạn các hormone điều hòa cảm giác đói như ghrelin và leptin. Sự mất cân bằng này khiến cơ thể thèm ăn các thực phẩm giàu năng lượng, nhiều đường và đã qua chế biến, gây khó kiểm soát khẩu phần ăn. Lâu dần, điều này dẫn đến tăng cân, đặc biệt là mỡ vùng bụng, đồng thời làm giảm hiệu quả chuyển hóa. Ngủ muộn kéo dài còn có thể làm chậm khả năng đốt cháy calo, góp phần tích tụ mỡ thừa.

Rối loạn hormone và gia tăng căng thẳng

Ngủ kém ảnh hưởng đến quá trình sản xuất các hormone thiết yếu, trong đó có cortisol - hormone chính liên quan đến stress. Nồng độ cortisol tăng cao có thể kích hoạt viêm, làm tăng căng thẳng và ức chế chuyển hóa. Thiếu ngủ còn tác động đến hormone tăng trưởng và insulin, vốn rất quan trọng cho sửa chữa mô, phát triển cơ bắp và chuyển hóa năng lượng. Hệ quả là cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải và nhạy cảm hơn với các vấn đề sức khỏe liên quan đến stress.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Thói quen ngủ không đều đặn làm giảm độ nhạy insulin, yếu tố then chốt trong kiểm soát đường huyết. Theo thời gian, điều này làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2. Đôi khi thỉnh thoảng thức khuya cũng có thể làm rối loạn chuyển hóa glucose.

Ảnh hưởng xấu đến tim mạch

Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp tim, giảm viêm và duy trì huyết áp ổn định. Thức khuya kéo dài có liên quan đến tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Tác động đến sức khỏe tinh thần

Thiếu ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng não bộ, dễ gây cáu gắt, lo âu, mệt mỏi và suy giảm khả năng nhận thức. Thức khuya thường xuyên còn có nguy cơ dẫn đến tình trạng sương mù não, giảm tập trung, kém chú ý và mất ổn định cảm xúc. Về lâu dài, những yếu tố này có thể góp phần làm tăng nguy cơ trầm cảm và stress mạn tính.

Người thường xuyên thức khuya dễ bị mệt mỏi kéo dài, giảm hiệu suất làm việc và suy giảm thể lực. Duy trì lịch ngủ đều đặn giúp cơ thể sửa chữa tế bào, tăng cường miễn dịch và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Bảo Bảo (Theo Times of India)