5 sự cố đáng quên trên sân cỏ Đông Nam Á

Trước vụ ẩu đả giữa Thái Lan và Iraq, Đông Nam Á chứng kiến nhiều vụ bạo lực giữa cầu thủ rồi quấy phá của CĐV làm ảnh hưởng đến uy tín bóng đá khu vực.

Cầu thủ Thái Lan và Iraq đánh nhau Phút bù thứ tư hiệp hai, tiền vệ đội trưởng Chanathip Songkrasin rê bóng ở giữa sân, bất ngờ bị Mohanad Ali đá mạnh vào chân trụ từ phía sau. Trọng tài người Malaysia, Nazmi Nasaruddin lập tức chạy tới và rút thẻ đỏ trực tiếp cho Ali. Nhưng điều đó không làm các cầu thủ chủ nhà nguôi giận.



Một loạt cầu thủ Thái Lan, từ dự bị lẫn đang thi đấu, chạy tới vung nắm đấm về phía Ali. Cuộc xô xát được chia thành nhiều nhóm nhỏ, trong đó một cầu thủ Iraq đấm mạnh vào người thành viên ban huấn luyện chủ nhà. Các cầu thủ đội khách cũng chạy tới bảo vệ Ali, và đưa anh sớm rời khỏi sân để tránh bị tấn công. Sau vài phút, cuộc ẩu đả mới chấm dứt.

Cuộc hỗn chiến hai đội Thái Lan - Indonesia Gần 30 nhân viên an ninh phải can thiệp một lúc lâu mới có thể vãn hồi trật tự. Trọng tài chính sau đó rút ra ba thẻ đỏ trực tiếp cho Thái Lan và hai cho Indonesia. Khi trận đấu tiếp tục, lần lượt trung vệ Jonathan Khemdee và tiền đạo Teerasak Poeiphimai của Thái Lan nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu. Trận đấu khép lại với tỷ số 5-2 nghiêng về Indonesia, trong thế 10 đấu 8 với Thái Lan. Tính cả trận, trọng tài phải rút ra bảy thẻ đỏ và 17 thẻ vàng.



Năm cầu thủ và chín thành viên ban huấn luyện của Thái Lan, Indonesia sau đó bị LĐBĐ châu Á (AFC) cấm sáu trận.

Diễn biến vụ giẫm đạp sân cỏ Indonesia Indonesia không bị FIFA phạt, nhưng đã thực hiện một loạt biện pháp nghiêm ngặt để cải thiện tình hình. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đình chỉ tất cả các trận đấu của Liga 1, 2 và 3, đồng thời cấm Arema FC tổ chức các trận đấu trên sân nhà trong phần còn lại của mùa giải 2022-2023 Chính phủ cũng chỉ đạo kiểm tra toàn diện an ninh và cơ sở hạ tầng của tất cả các sân vận động, đồng thời yêu cầu cải thiện quy trình an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. FIFA cam kết hỗ trợ Indonesia trong việc cải cách bóng đá, bao gồm việc thành lập văn phòng FIFA tại Jakarta và hợp tác với chính phủ để xây dựng lại hệ thống bóng đá quốc gia

Trận Indonesia - Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Trận đấu tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 5/9/2019 đã phải tạm dừng 10 phút do cổ động viên Indonesia ném pháo sáng, chai lọ và vật thể cứng về phía khu vực cổ động viên Malaysia. Cay cú vì đội nhà thua trận, các CĐV Indonesia tiếp tục gây rối. Lực lượng cảnh sát phải dồn các cầu thủ và một nhóm người hâm mộ Malaysia vào khu vực an toàn trên sân Bung Karno để tránh bị những người quá khích truy đuổi.

CĐV Indonesia ném pháo sáng về phía Malaysia Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sau đó bị FIFA phạt 45.000 USD vì để xảy ra hành vi bạo lực của CĐV trong trận đấu này. Ngoài ra, Chính phủ Indonesia phải chính thức xin lỗi Malaysia, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp an ninh trong các trận đấu quốc tế để ngăn chặn tái diễn tình trạng bạo lực trên sân cỏ.

CĐV Malaysia ném pháo sáng Malaysia bị phạt khoảng 41.000 USD, xử thua Arab Saudi 0-3 và cấm khán giả trong trận sân nhà tiếp theo gặp UAE tại vòng loại World Cup 2018 vào ngày 17/11/2015. Trong nước, chính phủ Malaysia và Bộ Thanh niên - Thể thao chỉ trích mạnh mẽ hành vi của CĐV cũng như sự quản lý lỏng lẻo của LĐBĐ Malaysia (FAM). Chủ tịch FAM lúc đó từ chức, HLV đội tuyển quốc gia cũng rời ghế. Nhóm cổ động viên "Ultras Malaya" được xác định là những người tổ chức ném pháo sáng và bom khói, cáo buộc FAM thiếu năng lực quản lý sân bãi.