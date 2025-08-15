5 'siêu thực phẩm' tăng cường sức khỏe thận

Việt quất, cá hồi, cải xoăn, ớt chuông đỏ và súp lơ được mệnh danh là những siêu thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe thận.

Giữ cho thận khỏe mạnh là điều tối quan trọng cho một sức khỏe tốt. Cơ quan này đóng vai trò thiết yếu trong việc lọc chất thải, điều hòa dịch và cân bằng điện giải.

Bệnh thận đang gia tăng, và các yếu tố lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, đóng vai trò then chốt. Trong khi một số loại thực phẩm có thể gây hại cho thận, một số khác lại có thể tăng cường sức khỏe thận và ngăn ngừa bệnh.

Dưới đây là 5 siêu thực phẩm, được khoa học chứng minh, giúp cải thiện sức khỏe thận tối ưu.

Quả việt quất

Quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như anthocyanin, giúp chống lại stress oxy hóa có thể gây tổn thương tế bào thận. Các nghiên cứu đã liên tục chỉ ra rằng việc tiêu thụ quả việt quất có thể làm giảm các dấu hiệu viêm ở bệnh nhân thận. Proanthocyanin, flavanol và axit phenolic cũng có lợi cho sức khỏe.

Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy quả việt quất bảo vệ chống lại bệnh thận mãn tính liên quan đến hội chứng chuyển hóa (MetS) bằng cách giảm viêm.

Ngoài ra, việt quất cũng chứa ít kali và photpho nên nó rất tốt cho thận.

Cá hồi

Cá béo như cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, có thể giảm viêm và bảo vệ thận khỏi tổn thương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung omega-3 thường xuyên giúp giảm protein niệu (protein dư thừa trong nước tiểu) ở những bệnh nhân mắc bệnh thận.

Cá hồi cũng là một nguồn protein chất lượng cao, có lợi cho tim, não, mắt, tình trạng viêm và sức khỏe tổng thể của bạn. Nếu có thể ăn cá hồi đánh bắt tự nhiên thì càng tốt hơn vì hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp hơn.

Ớt chuông đỏ rất tốt cho sức khỏe thận. Ảnh: Bùi Thủy

Cải xoăn

Cải xoăn rất giàu vitamin A, C và K. Loại rau xanh này có liên quan đến việc giảm huyết áp. Hàm lượng chất xơ của nó giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Bạn có thể kết hợp cải xoăn vào chế độ ăn uống hàng ngày, chế biến thành salad hoặc sinh tố. Tuy nhiên, nó có thể không phù hợp với những người đã mắc bệnh thận.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ rất tốt cho sức khỏe thận, chứa ít kali nhưng giàu vitamin C, A và chất xơ. Chúng cũng chứa vitamin B6 và axit folic.

Có thể ăn sống ớt chuông với nước chấm như một món ăn nhẹ, nướng, xào, và thêm vào salad hoặc bánh mì sandwich.

Súp lơ

Súp lơ chứa ít kali và nhiều chất xơ, sẽ tăng cường sức khỏe thận bằng cách cải thiện tiêu hóa và giảm tích tụ độc tố. Ăn loại rau này cũng có thể làm giảm huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Các loại rau họ cải như súp lơ có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận nhờ các hợp chất lưu huỳnh của chúng.

Mỹ Ý (Theo Times of India)