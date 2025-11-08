5 rau quả tốt cho gan, thận

Chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng citrate trong nước tiểu. Nước chanh còn hỗ trợ giải độc cơ thể. Tuy chanh không thể đào thải hết độc tố nhưng axit citric trong chanh giúp gan sản xuất mật, một chất lỏng quan trọng hỗ trợ tiêu hóa, phân hủy độc tố.

Uống nước chanh vào buổi sáng sớm hỗ trợ chức năng gan và thận nhẹ nhàng theo thời gian. Người có tiền sử bệnh dạ dày nên pha loãng hoặc ăn nhẹ trước khi tiêu thụ.