5 rau quả tốt cho gan, thận

Quả việt quất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim, tiểu đường và các bệnh khác. Chúng cũng chứa ít natri, giảm gánh nặng cho thận. Polyphenol là chất chống oxy hóa khác trong việt quất, có thể bảo vệ gan khỏi bị tổn thương, cân bằng hoạt động của enzym gan.
Quả việt quất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim, tiểu đường và các bệnh khác. Chúng cũng chứa ít natri, giảm gánh nặng cho thận. Polyphenol là chất chống oxy hóa khác trong việt quất, có thể bảo vệ gan khỏi bị tổn thương, cân bằng hoạt động của enzym gan.
Nho đỏ cung cấp các chất chống oxy hóa gọi là flavonoid, tác dụng chống viêm, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim, tiểu đường và các tình trạng sức khỏe khác. Bạn nên chọn loại ăn được cả vỏ vì bộ phận này rất giàu resveratrol. Đây là hợp chất polyphenol có khả năng chống oxy hóa mạnh, có khả năng giảm tổn thương gan. Hàm lượng kali trong quả nho đỏ hỗ trợ thận loại bỏ natri dư thừa, đẩy lùi nguy cơ sỏi thận.
Nho đỏ cung cấp các chất chống oxy hóa gọi là flavonoid, tác dụng chống viêm, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim, tiểu đường và các tình trạng sức khỏe khác. Bạn nên chọn loại ăn được cả vỏ vì bộ phận này rất giàu resveratrol. Đây là hợp chất polyphenol có khả năng chống oxy hóa mạnh, có khả năng giảm tổn thương gan. Hàm lượng kali trong quả nho đỏ hỗ trợ thận loại bỏ natri dư thừa, đẩy lùi nguy cơ sỏi thận.
Dầu ô liu giàu vitamin E và hàm lượng chất béo lành mạnh cao. Phần lớn chất béo trong dầu ô liu là axit oleic, có đặc tính chống viêm. Nó cũng không chứa hoặc ít hàm lượng phốt pho, là lựa chọn phù hợp cho người mắc bệnh thận.
Dầu ô liu giàu vitamin E và hàm lượng chất béo lành mạnh cao. Phần lớn chất béo trong dầu ô liu là axit oleic, có đặc tính chống viêm. Nó cũng không chứa hoặc ít hàm lượng phốt pho, là lựa chọn phù hợp cho người mắc bệnh thận.
Chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng citrate trong nước tiểu. Nước chanh còn hỗ trợ giải độc cơ thể. Tuy chanh không thể đào thải hết độc tố nhưng axit citric trong chanh giúp gan sản xuất mật, một chất lỏng quan trọng hỗ trợ tiêu hóa, phân hủy độc tố.
Uống nước chanh vào buổi sáng sớm hỗ trợ chức năng gan và thận nhẹ nhàng theo thời gian. Người có tiền sử bệnh dạ dày nên pha loãng hoặc ăn nhẹ trước khi tiêu thụ.
Chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng citrate trong nước tiểu. Nước chanh còn hỗ trợ giải độc cơ thể. Tuy chanh không thể đào thải hết độc tố nhưng axit citric trong chanh giúp gan sản xuất mật, một chất lỏng quan trọng hỗ trợ tiêu hóa, phân hủy độc tố.
Uống nước chanh vào buổi sáng sớm hỗ trợ chức năng gan và thận nhẹ nhàng theo thời gian. Người có tiền sử bệnh dạ dày nên pha loãng hoặc ăn nhẹ trước khi tiêu thụ.
Súp lơ cung cấp các chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm. Súp lơ xanh hay trắng đều là những loại rau họ cải giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, folate, chất xơ, giúp giảm viêm, cải thiện tiêu hóa, giảm gánh nặng cho thận. Các chất chống oxy hóa có trong súp lơ xanh cũng bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.
Súp lơ cung cấp các chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm. Súp lơ xanh hay trắng đều là những loại rau họ cải giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, folate, chất xơ, giúp giảm viêm, cải thiện tiêu hóa, giảm gánh nặng cho thận. Các chất chống oxy hóa có trong súp lơ xanh cũng bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI