5 rau củ quả giúp làm sạch thận tự nhiên

Dưa hấu, chanh, tỏi, dưa chuột và nghệ là những thực phẩm giúp giải độc và làm sạch thận một cách tự nhiên.

Thận của chúng ta thực hiện một trong những chức năng quan trọng nhất của cơ thể, đó là lọc máu, loại bỏ tất cả chất thải và độc tố khỏi cơ thể, và duy trì cân bằng chất lỏng và khoáng chất. Với việc lạm dụng rượu bia, gen kém và các yếu tố lối sống khác, chức năng thận có thể bị suy giảm theo thời gian, dẫn đến bệnh thận mãn tính (CKD).

CKD là một tình trạng tiến triển và không thể đảo ngược, song chúng ta có thể nỗ lực để ngăn ngừa nó ngay từ đầu. Mặc dù uống đủ nước và tránh xa rượu bia có ích, nhưng cũng có một số loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp giải độc và làm sạch thận một cách tự nhiên.

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây mùa hè tuyệt vời không chỉ giúp bù nước mà còn là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Các đặc tính lợi tiểu tự nhiên của dưa hấu giải độc thận và tăng sản xuất nước tiểu, giúp làm sạch hệ thống tiết niệu và giảm khả năng phát triển sỏi thận. Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong dưa hấu bảo vệ tế bào thận khỏi bị hư hại, và hàm lượng nước cao giúp cơ thể loại bỏ chất thải thường xuyên.

Cơ thể sẽ được giữ nước và việc loại bỏ chất thải trở nên hiệu quả hơn khi bạn ăn dưa hấu thường xuyên vì nó cải thiện chức năng thận. Nếu không thích ăn trái cây cắt lát, bạn cũng có thể ép lấy nước uống mà không thêm đường.

Chanh

Axit citric trong chanh hoạt động như một chất ngăn ngừa sỏi, vì nó thúc đẩy sản xuất nước tiểu và giảm nồng độ axit trong cơ thể, giúp cơ thể duy trì tính kiềm. Uống nước chanh hàng ngày giúp phá vỡ sỏi nhỏ và ngăn ngừa sỏi mới hình thành. Không chỉ vậy, các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C trong chanh bảo vệ tế bào thận khỏi tác hại của gốc tự do.

Bạn có thể vắt nước cốt chanh vào hầu hết các món salad, đậu lăng, cà ri... hoặc chỉ uống nước chanh không đường mỗi ngày một lần.

Tỏi

Tỏi chứa đầy các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ tế bào thận khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Các hợp chất chống viêm trong tỏi cũng ngăn ngừa tổn thương cơ quan và giúp cải thiện các triệu chứng. Không chỉ vậy, tỏi còn kích hoạt các enzyme trong gan và thận, giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Ăn tỏi trong bữa ăn thường xuyên sẽ bảo vệ thận của bạn khỏi bệnh tật, đồng thời duy trì hoạt động bình thường.

Dưa chuột

Với hàm lượng nước cao và các đặc tính chống oxy hóa, dưa chuột có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, tăng sản xuất nước tiểu để loại bỏ độc tố. Các đặc tính lợi tiểu tự nhiên của dưa chuột giúp loại bỏ các sản phẩm chất thải ra khỏi cơ thể, đồng thời giảm sưng tấy xảy ra gần thận.

Những người có vấn đề về thận có thể tiêu thụ dưa chuột an toàn, vì nó chứa rất ít kali. Ăn dưa chuột giúp thận hoạt động tốt hơn vì chúng giúp làm sạch và bù nước cho cơ thể. Bạn cũng có thể dùng dưa chuột làm món ăn nhẹ cho những cơn đói giữa bữa ăn.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do độc tố, nhiễm trùng và các bệnh mãn tính. Tác dụng kép của các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của curcumin chống lại hai yếu tố chính dẫn đến sự tiến triển của bệnh thận.

Việc sử dụng nghệ thường xuyên trong thực phẩm hàng ngày giúp bảo vệ chức năng thận, đồng thời cho phép cơ quan này thực hiện các quá trình giải độc tự nhiên của nó.

