5 quyển sách tỷ phú Bill Gates gợi ý đọc cuối năm

Tỷ phú Bill Gates giới thiệu những quyển sách ông thích về ý nghĩa cuộc sống, cách con người giao tiếp và các vấn đề môi trường.

Những tháng cuối năm, doanh nhân thường giới thiệu tác phẩm bản thân tâm đắc, cho rằng chúng phù hợp để đọc dịp Giáng sinh. Năm nay, ông công bố danh sách trên blog Gate Notes ngày 26/11, bày tỏ hy vọng các tác phẩm này khơi gợi sự tò mò về thế giới xung quanh trong lòng mỗi người.

"Tôi luôn thích tận dụng thời điểm này trong năm để đọc sách và tôi biết nhiều người cũng thế. Có điều gì đó trong những ngày lễ yên bình khiến việc ngồi xuống, thưởng thức một cuốn sách hay trở nên dễ dàng hơn", trích bài viết của ông.

5 quyển sách tỷ phú Bill Gates gợi ý đọc trong mùa đông

Remarkably Bright Creatures (Kỷ vật vô giá)

Bản việt có tên "Kỷ vật vô giá" của Shelby Van Pelt do dịch giả Hồng Mính chuyển ngữ, nhà xuất bản Dân Trí phát hành hồi tháng 5. Ảnh: 1980 Books

Tác phẩm là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ Shelby Van Pelt, hiện 44 tuổi, ra mắt năm 2022. Nội dung kể về Tova - một bà lão 70 tuổi bắt đầu làm nhân viên vệ sinh ca đêm tại thủy cung sau khi chồng qua đời. Ở đó, bà làm bạn với một con bạch tuộc thông minh tên Marcellus, tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc nó. Nhờ tài suy luận như thám tử của Marcellus, nó đã giúp Tova tìm ra lời giải đáp cho sự mất tích của con trai bà cách đây hơn 30 năm.

Ông Bill Gates cho biết không thường đọc thể loại giả tưởng, nhưng khi đọc, ông muốn tìm các nhân vật thú vị giúp bản thân nhìn thế giới theo hướng mới. Remarkably Bright Creatures đáp ứng điều đó. "Câu chuyện của Van Pelt khiến tôi nghĩ về những thách thức phải đối mặt sau khi chúng ta nghỉ hưu, cũng như về các cộng đồng có thể giúp người cao tuổi tìm lại mục đích sống", trích bài giới thiệu của tỷ phú.

Clearing the Air (Dọn sạch không khí)

Tác phẩm của chuyên gia dữ liệu Hannah Ritchie có tên đầy đủ là "Dọn sạch không khí: Bản hướng dẫn đầy hy vọng về việc giải quyết biến đổi khí hậu thông qua 50 câu hỏi kèm lời đáp". Ảnh: Amazon

Hannah Ritchie, 32 tuổi, là nhà khoa học dữ liệu người Scotland, làm việc trong lĩnh vực môi trường, công nghệ và phát triển toàn cầu. Clearing the Air là công trình nghiên cứu mới nhất của Ritchie, ra mắt hồi tháng 9. Trong sách, cô trả lời 50 câu hỏi về khí hậu, dựa trên dữ liệu để giải đáp các thắc mắc như: Liệu con người có cạn kiệt khoáng sản? Năng lượng hạt nhân có quá nguy hiểm hay không?

Bill Gates nhận xét tác phẩm là lời giải thích rõ ràng nhất về những vấn đề khí hậu mà ông từng đọc. Ông cho rằng Ritchie thừa nhận thế giới đang đối mặt nhiều rủi ro, nhưng cũng chỉ ra những thành tựu đáng kể mà con người đã đạt được. "Nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan đầy hy vọng dựa trên thực tế về các giải pháp chống biến đổi khí hậu, đây là lựa chọn tuyệt vời," ông viết trên blog cá nhân.

Who Knew (Ai biết)

Hồi ký của ông lớn ngành truyền thông Mỹ Barry Diller, phát hành hồi tháng 5. Ảnh: Amazon

Who Knew là hồi ký của tỷ phú Mỹ Barry Diller - hiện 83 tuổi, từng là CEO của hãng phim Paramount. Ông là một những nhân vật quyền lực của ngành giải trí, đồng sáng lập kênh Fox TV cùng "trùm truyền thông" Rupert Murdoch. Ông cũng là người mở đường cho sự phát triển của thể loại phim truyền hình nhiều tập. Bên cạnh câu chuyện kinh doanh thành công, tác phẩm hé lộ đời sống riêng tư của ông với nhiều hối tiếc, cuộc hôn nhân hạnh phúc của ông với nhà thiết kế Diane von Furstenburg.

Theo Bill Gates, dù đã quen biết Barry Diller hàng chục năm, ông vẫn bị ngạc nhiên khi đọc hồi ký, học hỏi nhiều điều. "Suốt sự nghiệp, ông ấy luôn đặt cược vào những ý tưởng trước khi chúng thành hình. Những nền công nghiệp mà ông ấy góp phần định hình cho chúng ta thấy các canh bạc đó thành công đến mức nào", trích nhận xét của tỷ phú Bill Gates.

When Everyone Knows That Everyone Knows (Khi mọi người đều biết rằng ai cũng biết)

Quyển "When Everyone Knows That Everyone Knows" của chuyên gia tâm lý Steven Pinker, ra mắt tháng 9. Ảnh: Amazon

Trong quyển sách mới, nhà tâm lý học 71 tuổi Steven Pinker giải mã cách con người nghĩ về nhau thông qua giao tiếp và những phản ứng hàng ngày. Ông cũng chỉ ra vì sao chúng ta có thể hình thành những kiến thức chung (common knowledge) như việc cùng biết dùng tiền giấy, lái xe về phía bên phải hay ủng hộ một phong trào chính trị. Tuy vậy, mỗi người cũng có xu hướng tránh né những điều đúng đắn, sinh ra những tật xấu.

Tỷ phú Bill Gates tiết lộ ông là người hâm mộ cuồng nhiệt của Steven Pinker. Hồi tháng 3, ông từng giới thiệu The Better Angels of Our Nature (Thiên thần tốt đẹp trong bản chất mỗi chúng ta) của Pinker là một trong những cuốn thay đổi cuộc đời ông. Với tác phẩm mới, ông nhận xét hiếm ai lý giải những bí ẩn trong hành vi của con người tốt hơn tác giả. "Dù chủ đề khá phức tạp, sách dễ đọc, thực tế và mang đến cho tôi góc nhìn mới về các tương tác xã hội hàng ngày", ông nói thêm.

Abundance (Dồi dào)

"Abundance" thuộc danh sách bán chạy do New York Times bình chọn, xuất bản hồi tháng 3. Ảnh: Amazon

Abundance là tác phẩm của hai nhà báo Mỹ Ezra Klein và Derek Thompson, tập trung vào những vấn đề hiện tại của Mỹ như khan hiếm nhà ở, thiếu hụt lao động và năng lượng sạch. Cả hai phân tích những rào cản chính trị, kinh tế và văn hóa đang cản trở sự tiến bộ, đồng thời đề xuất một số phương án hướng đến "nền chính trị của sự dồi dào".

Theo Bill Gates, quyển sách đưa ra góc nhìn sắc bén về lý do Mỹ gặp khó khăn trong việc xây dựng và phát triển. Ông cũng rút ra một số điểm nghẽn tương tự khi soi chiếu lại các dự án y tế và khí hậu toàn cầu của mình. Ông viết: "Abundance không giả vờ có mọi câu trả lời, nhưng đặt ra các câu hỏi đúng đắn về cách nước Mỹ có thể tái tạo năng lực để thực hiện các mục tiêu lớn".

Bill Gates, 70 tuổi, sinh tại Seattle, từng bỏ học Đại học Harvard vào năm 1975. Cùng năm, ông và Paul Allen sáng lập Microsoft ở Albuquerque, New Mexico. Giai đoạn 1975-2014, ông giữ nhiều chức vị lớn như Giám đốc điều hành, Chủ tịch hội đồng quản trị và Kiến trúc sư trưởng phần mềm. Ông liên tục nằm trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes từ năm 1987 đến hiện tại, từng ở vị trí người giàu nhất thế giới liên tục 13 năm từ 1995 đến 2007.

Bên cạnh sự nghiệp phát đạt, ông là nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng. Năm 2000, Gates cùng vợ cũ - Melinda French Gates - thành lập Bill & Melinda Gates - quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất toàn cầu, quyên góp và hỗ trợ hàng loạt dự án xã hội, y tế, giáo dục. Ông bà ly hôn năm 2021.

Phương Thảo (theo Gate Notes)