3 quyển sách ảnh hưởng cuộc đời tỷ phú Bill Gates

Ông Bill Gates cho rằng "Factfulness" cung cấp cái nhìn tích cực về thế giới, "The Better Angels of Our Nature" cho thấy con người ngày càng chuộng hòa bình.

Ngày 27/8, nhà sáng lập Microsoft tham gia chương trình You Quiz on the Block tại Hàn Quốc, trò chuyện cùng MC Yoo Jae Suk và diễn viên hài Jo Se Ho. Dịp này, ông Bill Gates tiết lộ thêm cuộc sống đời thường, giới thiệu những quyển sách ông tâm đắc. Tất cả từng xuất hiện trong các danh sách gợi ý đọc trên blog Gates Notes của ông.

Dưới đây là những tác phẩm tỷ phú Bill Gates nhắc đến, trong đó có một quyển được dịch sang tiếng Việt:

Tỷ phú Bill Gates giới thiệu những quyển sách đáng đọc trong mùa hè 2022, trong đó có cuốn "How the World Really Works" của nhà khoa học Vaclav Smil. Ảnh: Gates Notes

Sự thật về thế giới (Factfulness)

Bản Việt do hai dịch giả Trần Thị Kim Chi và Hà Kim Ngân chuyển ngữ, nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2019. Ảnh: NXB Trẻ

Năm 2018, tỷ phú Bill Gates giới thiệu quyển sách trên blog cá nhân, nhận xét tác phẩm của giáo sư Hans Rosling mang đến góc nhìn mới về thế giới. Ông Rosling là chuyên gia nghiên cứu sức khỏe toàn cầu, diễn giả nổi tiếng người Thụy Điển, đồng thời là bạn của doanh nhân. Năm 2017, ông qua đời ở tuổi 69, để những phần còn lại cho con trai Ola và con dâu Anna hoàn thiện.

Trong sách, tác giả cho rằng con người thường hiểu sai bản chất của nhiều sự việc, xu hướng toàn cầu do bị chi phối bởi 10 bản năng. Chẳng hạn, ông lập luận con người dễ để nỗi sợ tác động cách tiếp nhận tin tức nên chỉ thấy mặt tiêu cực, hoặc bị ấn tượng trước những thông tin con số tách biệt mà quên đặt chúng vào bối cảnh lịch sử. Theo giáo sư, ai cũng có nhiều điều chưa biết, kể cả việc đưa ra phỏng đoán cũng toàn dựa trên các thiên kiến thiếu chính xác. Vì thế, nhiều người không nhận ra thế giới đang ngày càng tốt lên.

Bill Gates đồng tình quan điểm của Rosling, nhận định phần lớn thành tựu của thế giới được xây dựng từ lâu và nhân loại không ngừng tiến bộ. Theo Amazon, ông từng gọi quyển này là một trong những cuốn quan trọng nhất bản thân từng đọc, ví nó như "bản hướng dẫn không thể thiếu để hiểu cõi nhân gian".

How the World Really Works

Quyển "How the world really workds" xuất bản năm 2022. Ảnh: Viking

Tác phẩm ra mắt năm 2022, do nhà khoa học Vaclav Smil, hiện 82 tuổi, thực hiện. Ông là một trong những tác giả yêu thích của Bill Gates, từng xuất bản hơn 50 đầu sách học thuật về các đề tài phức tạp như năng lượng, sản xuất, vận tải biển và nông nghiệp.

Trên blog cùng năm, Bill Gates nhận xét How the World Really Works (Cách thế giới thực sự vận hành) tập hợp tất cả kiến thức đáng kinh ngạc mà tác giả tích lũy sau hàng chục năm làm nghiên cứu. Trong sách, ông Vaclav Smith giải thích bảy thực tế cơ bản đang chi phối sự tồn vong và thịnh vượng của con người. Một số chúng là vai trò của năng lượng, sự phát triển của ngành sản xuất lương thực, thế giới vật và tiến trình toàn cầu hóa.

Theo Gates, ông Vaclav Smil luôn đưa quan điểm mạnh mẽ trong nhiều vấn đề, nhưng tất cả đều dựa trên cơ sở thực tiễn. "Đây là một quyển sách lôi cuốn, rất dễ đọc, cung cấp cho độc giả những nền tảng cơ bản để giải quyết các thách thức khó nhất thế giới", trích bài giới thiệu của ông trên Gates Notes.

The Better Angels of Our Nature (Thiên thần tốt đẹp trong bản chất mỗi chúng ta)

Bìa tác phẩm "The better angels of our nature". Ảnh: Amazon

Trong bài giới thiệu năm 2011, tỷ phú Bill Gates cho biết quyển sách của nhà tâm lý Steven Pinker, hiện 71 tuổi, là cuốn hay nhất ông từng đọc. Tác phẩm phát hành cùng năm, được mô tả là bức tranh toàn cảnh về thế giới đương đại nơi tác giả tin rằng con người ngày càng ít bạo lực và nhân văn hơn.

Bằng kiến thức tâm lý và lịch sử, Steven Pinker nhận định chính sự gia tăng nhận thức và độ nhạy cảm của nhân loại trước bạo lực khiến chúng ta bớt hung hãn. Xu hướng này bắt đầu từ hàng nghìn năm trước và tiếp tục đến ngày nay. Theo ông, sau thời kỳ Khai sáng, chính phủ của nhiều nước loại bỏ những hình phạt dã man, xâm phạm quyền công dân. Khoảng 65 năm sau Chiến tranh thế giới II, các quốc gia bớt hiếu chiến, nhất là khi quan điểm về nhân quyền được chấp nhận rộng rãi.

Trích bình luận của ông Bill Gates: "Những ý tưởng của Steven Pinker có thể rất hữu ích với nhiều quốc gia như kim chỉ nam để xây dựng xã hội hòa bình, không chỉ xoay quanh vấn đề kinh tế. Một số nước châu Phi, nơi tỷ lệ giết người vẫn cao, có thể tìm ra cách tiến nhanh hơn đến mức độ an toàn của các quốc gia phát triển. The Better Angels of Our Nature giải thích nhiều ý tưởng mà tôi cho rằng cần được phổ biến rộng rãi. Chẳng hạn như nền tảng của đạo đức, sự suy giảm bạo lực lâu dài nằm ở lòng thấu cảm, được củng cố bởi các chuẩn mực, quy tắc và luật pháp".

Bill Gates, 70 tuổi, sinh tại Seattle, từng bỏ học Đại học Harvard vào năm 1975. Cùng năm, ông và Paul Allen sáng lập Microsoft ở Albuquerque, New Mexico. Giai đoạn 1975-2014, ông giữ nhiều chức vị lớn như Giám đốc điều hành, Chủ tịch hội đồng quản trị và Kiến trúc sư trưởng phần mềm. Bill Gates liên tục nằm trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes từ năm 1987 đến hiện tại, từng ở vị trí người giàu nhất thế giới liên tục 13 năm từ 1995 đến 2007. Forbes đánh giá Bill Gates là một trong năm người quyền lực nhất thế giới vào năm 2011. Ông cũng nhận nhiều bằng tiến sĩ danh dự từ các đại học khắp thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh phát đạt, Bill Gates là nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng. Năm 2000, Gates cùng vợ cũ - Melinda French Gates - thành lập Bill & Melinda Gates - quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất toàn cầu, quyên góp và hỗ trợ cho hàng loạt dự án xã hội, y tế, giáo dục. Ông bà ly hôn năm 2021.

Phương Thảo (theo Chosun Biz, Gates Notes)