5 quán cháo đêm giữ ấm cho runner ở Hà Nội

Hà NộiCháo, món ăn dân dã của người Hà Nội, là lựa chọn cho runner muốn làm ấm cơ thể sau khi chinh phục VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma.

Trong không khí se lạnh của Thủ đô sau nửa đêm, những nồi cháo đêm tỏa hơi ấm trên các con phố như Hàng Bông, Đồng Xuân, Lò Đúc... hấp dẫn những chiếc bụng đói. Với runner, món ăn này vừa làm ấm cơ thể, vừa giúp nạp lại năng lượng sau một buổi chạy dài.

Cháo sườn sụn Huyền Anh - 14 Đồng Xuân

Ở góc phố đối diện chợ Đồng Xuân, có một quán cháo là địa điểm ăn đêm quen thuộc của các tiểu thương. Mở từ 9h tối đến 3h sáng, quán Huyền Anh bán duy nhất cháo sườn sụn với quẩy, thịt băm, ruốc, giá khoảng 50.000 đồng.

Cháo sườn thường được runner Hà Nội dùng để nạp năng lượng trong những cuộc chạy đường dài. Ảnh: Ngân Dương

Một bát nhỏ nhưng đủ năng lượng làm ấm người, bổ sung lượng khoáng canxi, photpho sau khi cơ thể mất nhiều nước. Thực khách ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, vừa thối, vừa thưởng thức bát cháo nóng hổi giữa làn hơi nghi ngút. Với runner vừa tháo số bib, một bát cháo sườn sụn đậm vị là phần thưởng giản dị sau cung đường dài.

Nhất Cháo - 18 Nguyễn Thị Định

Nếu cháo ở Đồng Xuân giữ phong vị truyền thống, Nhất Cháo trên phố Nguyễn Thị Định lại hiện đại hơn. Quán phục vụ đến 2h sáng. Menu gồm cháo sườn, gà đen, bò bằm, heo bằm, gạo lứt, bào ngư, chim câu. Mức giá dao động từ 45.000-200.000 đồng/ bát. Người chơi thể thao thường chọn cháo gạo lứt gà bằm và ly nước ép cam để phục hồi sau buổi tập muộn.

Mỗi loại nguyên liệu lại mang một công dụng riêng. Gạo lứt bổ sung vitamin nhóm B, giúp ổn định đường huyết; thịt bò và gà đen giàu sắt, đạm nạc, giúp cơ thể tái tạo cơ; chim câu và bào ngư lại bổ sung kẽm, i-ốt, giúp giảm mỏi cơ. Quán có không gian khép kín, đủ để runner giữ ấm sau race đêm se lạnh.

Cháo cá là lựa chọn thú vị để làm ấm bụng sau đêm race. Ảnh: Bùi Thủy

Cháo - món phục hồi lý tưởng sau race đêm Sau khi chạy đêm, cơ thể runner bước vào giai đoạn phục hồi sinh lý, glycogen trong cơ đã cạn, thân nhiệt hạ và hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại. Cháo là lựa chọn lý tưởng, nhờ cấu trúc tinh bột mềm và hàm lượng nước cao, giúp bổ sung năng lượng và điện giải mà không gây nặng bụng. Món ăn này cũng cung cấp carbohydrate dễ hấp thu, nhanh chóng tái nạp glycogen, trong khi nhiệt độ ấm giúp ổn định tuần hoàn và làm ấm cơ thể sau quãng đường dài giữa đêm lạnh. Khi kết hợp cùng các nguồn đạm nạc như cá, thịt gà, bò bằm hoặc gan, cháo còn hỗ trợ phục hồi cơ và tái tạo mô nhờ hàm lượng protein, sắt và vitamin nhóm B. Độ loãng tự nhiên của cháo cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trở lại nhẹ nhàng sau vận động cường độ cao.

Cháo cá Đoan Xồm - 209 Hàng Bông

Từ 17h chiều đến gần 4h sáng, quán cháo cá Đoan Xồm trong ngách nhỏ tỏa mùi hành phi và tiêu rang. Mở cửa từ 1997, cháo cá là đặc sản của quán. Giá từ 40.000 đồng/bát. Gạo ở đây ninh nhuyễn, thịt cá trắm xé sợi, rắc thì là và hành tươi. Cá giàu đạm, ít béo, kết hợp cùng tinh bột mềm dễ tiêu là lựa chọn lý tưởng sau khi cơ thể vừa mất nhiều năng lượng.

Cháo Hà Thành Trà - 93 Giang Văn Minh

Mở cửa đến 3h sáng, quán cháo này được nhiều thực khách lui tới về đêm nhờ hương cháo quyện với mùi cà phê. Quán phục vụ cháo bò, cháo gà, cháo gan cùng nhiều loại đồ uống: cà phê pha máy, nước ép trái cây, sinh tố, tạo không gian vừa là quán cháo, vừa là nơi "nghỉ chân" đúng nghĩa cho runner chạy đêm.

Một bát cháo bò đậm vị, giàu sắt và vitamin B12 giúp tái tạo máu; cháo gà lại nhẹ, dễ tiêu, hợp khi dạ dày còn căng. Runner thường gọi thêm ly nước ép dứa hoặc cam sau khi ăn, vừa bù nước vừa bổ sung vitamin C. Không khí ấm, ánh sáng dịu, tiếng máy pha cà phê xen giữa tiếng muỗng chạm bát khiến quán mang cảm giác nửa ăn đêm - nửa quán cà phê khuya hiếm thấy ở Hà Nội.

Cháo Niêu - 63 Lò Đúc

Cháo ở đây được nấu trong niêu nhôm nhỏ đặt trực tiếp trên bếp gas, khi bưng ra vẫn còn sôi lục bục. Quán mở từ 18h đến 3h sáng, phục vụ các món cháo thập cẩm gồm tim, gan, cật, lòng, tràng. Có thể gọi thêm ruốc, thịt bằm, sườn hay trứng để tăng vị.

Một bát cháo niêu thập cẩm tại 63 Lò Đúc có giá khoảng 60.000 đồng. Ảnh: Cháo niêu Lò Đúc

Âm thanh sôi xèo xèo trong niêu khiến món ăn sống động hơn, thực khách thường vừa ăn vừa nhìn hơi nước bốc lên, như thấy hơi ấm lan ra khắp bàn. So với các tô cháo khác, cháo niêu giữ nhiệt lâu và cho cảm giác ấm đến tận muỗng cuối.

Đêm 30/11 tới, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma sẽ một lần nữa đưa hàng nghìn runner băng qua những con phố sáng đèn. Một bát cháo nóng trong các ngõ nhỏ Thủ đô là điểm dừng chân lý tưởng sau vạch đích - nơi runner tìm thấy hương vị Hà Nội kết hợp bổ sung dinh dưỡng. Giải hiện bán vé giai đoạn Late, runner xem chi tiết tại đây.

Hải Long