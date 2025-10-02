5 quán cà phê cho runner khám phá Hà Nội về đêm

Hà NộiNhững quán cà phê Hà Nội mở xuyên đêm, gần cung đường thoáng đãng, là điểm dừng chân lý tưởng cho runner kết hợp chạy nhẹ và thư giãn.

Thả mình vào không khí của các quán cà phê là một phần đời sống đêm thành thị tại Hà Nội. Từ phố ẩm thực Tống Duy Tân đến Hoàng Cầu, ngày càng có nhiều không gian mở cửa 24/24 để phục vụ nhu cầu khác nhau của khách hàng. Runner có thể chọn các điểm gần cung đường đẹp để thư giãn, hoặc chờ bạn bè trước khi xỏ giày, tranh thủ chạy nhẹ vài km.

Hai runner mặc áo khoác finisher sau khi hoàn thành giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Xofa Cafe & Bistro

Tọa lạc giữa phố ẩm thực Tống Duy Tân, Xofa Cafe & Bistro nổi bật bởi không gian rộng, ánh đèn vàng ấm. Nhiều du khách coi Xofa như "phòng khách chung" của thành phố, nơi có thể ngồi đọc sách, làm việc hoặc trò chuyện cùng bạn bè đến sáng. Quán phục vụ từ cà phê, trà đến các món ăn Âu - Á, giá khoảng 50.000-200.000 đồng.

Với runner, Xofa đặc biệt thuận tiện cho tập luyện nhờ vị trí gần hồ Hoàn Kiếm. Từ Tràng Thi, men theo Đinh Tiên Hoàng và vòng quanh hồ, quãng đường 5km vừa đủ cho một buổi chạy nhẹ, vừa tạo điều kiện trải nghiệm cung đường nổi tiếng nhất Thủ Đô. Runner có thể ghé Xofa để thư giãn và nạp năng lượng sau buổi chạy, hoặc nạp năng lượng từ trước đều được.

Puku Cafe & Sports Bar

Ngay bên cạnh Xofa là Puku Cafe & Sports Bar - một không gian mang màu sắc phóng khoáng, sôi động. Vì là quán bar thể thao, nơi này thường phát sóng trực tiếp các trận bóng đá, rugby hay tennis quốc tế. Đây là nơi phù hợp cho runner yêu thích theo dõi các môn thể thao và tìm kiếm những người bạn để bàn luận về chủ đề này.

Quán phục vụ từ cà phê, cocktail, bia nhẹ đến các món Âu. Với mức giá từ 60.000 đồng, Puku được nhiều người xem là điểm dừng chân quốc tế giữa lòng Hà Nội, nơi hội tụ người yêu thể thao từ nhiều quốc tịch. Vì thế, sẽ không bất ngờ nếu bắt gặp các runner quốc tế ở đây.

Runner có thể tranh thủ giờ giải lao giữa các trận đấu bóng đá hay tennis quốc tế, để chạy một vòng Hồ Hoàn Kiếm rồi trở lại theo dõi tiếp.

Một góc Xofa Cafe & Bistro vào buổi tối. Ảnh: Xofa

Voutree Cafe

Khác với không khí sôi động ở Tống Duy Tân, Voutree tại số 31 Hoàng Cầu (Đống Đa) lại mang vẻ tĩnh lặng với thiết kế tối giản, nhiều cây xanh. Runner có thể chạy một vòng quanh hồ Hoàng Cầu, với quãng đường khoảng 2,5 km, rồi lặp lại để hoàn thành buổi easy run trong bầu không khí đêm trong lành.

Một ly espresso nóng hay trà trái cây tại Voutree (40.000-70.000 đồng) sẽ giúp thư giãn cơ thể sau khi hít thở không khí từ mặt hồ, trước khi trở lại nhịp sống ban ngày.

Cà phê có thể giúp runner tăng hiệu quả tập luyện Cà phê, nếu dùng hợp lý, có thể trở thành "trợ thủ" cho runner. Một tách nhỏ khoảng 30-60 phút trước buổi chạy giúp cải thiện khả năng tập trung và giảm cảm giác mệt mỏi, từ đó duy trì nhịp chạy ổn định hơn. Tuy vậy, runner cần lưu ý tránh lạm dụng hoặc uống ngay sát giờ chạy, bởi cà phê có thể gây mất nước và ảnh hưởng đến nhịp tim. Sau khi hoàn thành cự ly, cà phê ấm lại mang đến sự tỉnh táo, kéo dài cảm giác hưng phấn, đặc biệt khi kết hợp với việc bổ sung nước để cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Three O'Clock

Tọa lạc tại số 9 Trần Nhân Tông, Three O'Clock gây ấn tượng với không gian sáng sủa, thiết kế trẻ trung, nhiều bàn rộng và nhạc nhẹ. Đây vốn được xem là nơi "chạy deadline" của giới trẻ, nên rất năng động và tạo cảm hứng làm việc. Thực đơn đa dạng từ cà phê, trà sữa, sinh tố đến bánh ngọt, mức giá 45.000-75.000 đồng.

Từ tầng trên của quán, runner có thể nhìn thẳng xuống tuyến phố từng đặt vạch đích của VnExpress Marathon Hà Nội Midnight 2024. Khu vực này gần công viên Thống Nhất - điểm tập luyện quen thuộc và lâu đời của runner Hà Nội. Hiện nay, cung đường hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Tây được biết tới nhiều, nhưng công viên Thống Nhất mới là nơi sản sinh những nhóm chạy đầu tiên ở Hà Nội

Một vòng nhỏ công viên dài khoảng 2,2km. Nhưng runner có thể chọn vòng nhỡ, route biểu tượng trên áo của CLB Thống Nhất Park Runners, dài khoảng 2,6km. Còn nếu chạy vòng lớn, sát hàng rào công viên, cung đường sẽ dài 3km nhưng nhiều đoạn vòng vèo và không bằng phẳng.

Sau khi hoàn thành buổi chạy, runner có thể dừng chân tại Three O'Clock để nghỉ ngơi, hoặc thậm chí làm việc.

Ula Coffee & Fastfood

Ula (79-81 Nguyễn Khang - Cầu Giấy) kết hợp cà phê và đồ ăn nhanh, tiện lợi cho runner cần bổ sung năng lượng vào đêm. Khu vực này thuộc tuyến đường Nguyễn Khang - Trung Kính - Cầu Giấy, đủ để runner thực hiện một vòng chạy nhẹ với bầu không khí yên tĩnh hơn so với các con phố trung tâm.

Đồ uống tại Ula có giá từ 35.000 đồng, đồ ăn nhanh 20.000-50.000 đồng - mức giá khá bình dân. Nếu ngại di chuyển vào trung tâm, đây là lựa chọn đáng để thử. Runner có thể gửi xe, dùng bữa nhẹ tại quán và nạp chút cà phê, sau đó chạy về phía hồ Tây để thực hiện bài chạy dài rồi vòng về.

Những quán cà phê mở xuyên đêm góp phần giữ nhịp sống Hà Nội thêm sinh động. Và VnExpress Marathon Hà Nội Midnight, giải chạy đêm lâu đời nhất của thành phố diễn ra ngày 30/11 tới, cũng tô điểm cho hình ảnh đó. Quy tụ hàng nghìn runner, đây là dịp lý tưởng để runner tụ họp, khám phá Hà Nội về đêm cùng bạn bè, gia đình. Giải đang bán vé giai đoạn Late, runner quan tâm xem thông tin tại đây.

Hải Long