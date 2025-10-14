5 quán bar cho runner thư giãn sau đường đua đêm

Những quán bar Hà Nội mở khuya, nằm gần các cung đường trung tâm, là điểm dừng chân lý tưởng để runner thư giãn, trò chuyện sau buổi chạy đêm.

Thư giãn tại quán bar sau khi cán đích đang trở thành lựa chọn của nhiều runner muốn tận hưởng trọn vẹn nhịp sống về đêm của Thủ đô. Những không gian này không chỉ giúp cơ thể thả lỏng, giải tỏa căng thẳng sau vận động, mà còn là nơi để duy trì kết nối với bạn bè qua những ly cocktail thảo mộc, mùi gỗ trầm hay đơn giản là một cốc bia lạnh sảng khoái. Dưới đây là 5 gợi ý tại Hà Nội.

Bộ xương khủng long trang trí tại quán bar The Haflington. Ảnh: The Haflington

Aura - The orange

Tọa lạc tại số 8 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Aura - The Orange như một điểm sáng nhỏ màu cam ấm giữa đêm Hà Nội. Quán có không gian cổ điển, ánh sáng thấp, mùi cam quýt thoang thoảng. Tất cả khiến cơ thể runner như được xoa dịu sau khi "cháy" hết năng lượng trên đường chạy.

Ngoài cocktail (khoảng 200.000-300.000 đồng), quán phục vụ các món ăn nhẹ như bánh mì, salad, khoai tây,... cho thực khách muốn nạp lại năng lượng. Aura không làm du khách "say", mà khiến họ thư giãn bằng sự quan tâm rất nhẹ: một lời hỏi thăm, một ly vừa tay, một đêm cam ấm giữa lòng thành phố.

Quán mở cửa từ 17h đến 1h sáng các ngày trong tuần và đến 2h sáng vào cuối tuần.

The Haflington

Không biển hiệu, không âm thanh, runner đi qua hành lang tại 94 Hàng Mã, men theo cầu thang để bước vào The Haflington (mở cửa từ 15-1h). Phố đêm khi đó nhường chỗ cho ánh sáng vàng trầm, mùi gỗ và hương rượu lan nhẹ - cảm giác như lạc vào một bảo tàng ở Tây Âu. Cocktail ở đây có giá 200.000-380.000 đồng/ly.

Là quán bar đầu tiên của Việt Nam lọt vào Asia's 50 Best Bars 2024, quán bar này không chỉ là nơi để uống, mà là trải nghiệm để sống chậm, tìm lại sự tĩnh lặng sau khi hết mình trên đường đua.

Một góc không gian USEbar.hanoi. Ảnh: USEbar.hanoi

USEbar.hanoi

Khác với không gian cổ điển của The Haflington, USEbar.hanoi (55 Ngõ Huế) mang nét tối giản, hiện đại. Quầy bar trung tâm sáng đèn xanh dương, mùi tinh dầu hòa cùng nhịp nhạc chậm rãi. Quán mở từ 18-1h đêm, mức giá mỗi ly khoảng 200.000-380.000 đồng

Menu của quán thiên về vị tươi mát và thảo mộc, chú trọng hương tự nhiên hơn là rượu mạnh. Bartender gợi ý đồ uống theo cảm xúc, phù hợp cho cơ thể sau vận động. Nhiều du khách đến đây không tìm sự choáng ngợp, mà là khoảng lặng vừa đủ để trò chuyện cùng nhau.

Puku cafe and sport bar

Khác với những quán bar yên tĩnh, Puku Sport Bar (16 Tống Duy Tân) là nơi dành cho runner vẫn còn năng lượng sau race. Là quán cafe & bar mở 24/7, Puku luôn giữ ánh sáng ấm, màn hình chiếu thể thao, mùi cà phê hòa quyện. Nhiều runner thường ghé qua đây ngay sau khi nhận medal, gọi một cốc bia lạnh hay bữa sáng nhẹ để "nạp lại pin".

Không gian mở, cả trong nhà và ngoài trời, khiến Puku trở thành "trạm nghỉ" quen thuộc của cả khách Tây lẫn người Hà Nội. Dù đến để ăn, uống hay chỉ để xem highlight bóng đá trên màn hình lớn, Puku mang lại cảm giác thân thuộc - nơi runner có thể dừng lại bao lâu tùy thích.

Phố Tạ Hiện vào đêm cuối tuần. Ảnh: Hải Long

Bar Tạ Hiện

Nếu runner muốn "chill" theo phong cách đường phố, Tạ Hiện luôn là nơi lý tưởng để kết thúc buổi chạy đêm. Con phố ngắn giữa lòng phố cổ là điểm hẹn của hàng chục quán bia, pub và bar, sáng đèn đến tận khuya. Ở đây, runner có thể cùng bạn bè nâng ly bia hơi mát lạnh, chia sẻ khoảnh khắc về đích và ngắm dòng người qua lại giữa tiếng nhạc, tiếng cười.

Dù không quá sang trọng, không gian vỉa hè gần gũi của Tạ Hiện lại mang năng lượng rất "Hà Nội" - sống động, phóng khoáng.

Lưu ý khi sử dụng đồ uống sau chạy Sau khi hoàn thành buổi chạy, cơ thể runner thường mất nước và năng lượng. Việc thưởng thức một ly cocktail hay bia lạnh có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng hãy nhớ uống chậm, ưu tiên loại rượu nhẹ và xen kẽ cùng nước lọc. Nếu vừa về đích chưa lâu, runner nên ăn nhẹ trước để tránh hạ đường huyết hoặc choáng do cồn. Ngoài ra, cồn có thể làm chậm quá trình phục hồi cơ và ảnh hưởng đến giấc ngủ, vì vậy runner chỉ nên nhấp một ly nhỏ để tận hưởng không khí. Nếu cơ thể vẫn còn mệt, có thể chọn nước ép, soda hoặc mocktail, vừa làm mát, vừa giúp nạp lại vitamin. Đồ uống chỉ nên là "gia vị" cho niềm vui. Việc lắng nghe cơ thể và hồi phục đúng cách mới là "chặng cuối" quan trọng để sẵn sàng cho những cung đường tiếp theo.

Với các runner yêu trải nghiệm chạy, "chill" và trò chuyện sau race, VnExpress Marathon Hà Nội Midnight powered by Puma 2025 là dịp thích hợp để trải nghiệm những cung đường trung tâm, mặt hồ se lạnh và nhịp chân giữa phố cổ. Khi huy chương nằm gọn trong tay, thành phố vẫn còn một phần hậu đua để nối dài cảm xúc - những quán nhỏ mở muộn cho những câu chuyện được nối dài.

