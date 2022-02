5 nhà hàng dành cho thực khách 'cứng vía'

Thực khách đến các nhà hàng này buộc phải hình thành thói quen bên cạnh bàn ăn là những khu mộ.

Dưới đây là các nhà hàng, quán cà phê được nhiều thực khách cho rằng không dành cho những người yếu tim. Lí do là chúng được xây dựng trên, hoặc nằm ngay cạnh nghĩa trang trên thế giới.

Nhà hàng New Lucky, Ấn Độ

Nằm xen kẽ giữa những bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn là các ngôi mộ được sơn xanh trong nhà hàng New Lucy, khiến không ít người lần đầu tới dùng bữa cảm thấy e dè. Theo lời giải thích của người chủ, New Lucy được xây dựng từ một mảnh đất có các ngôi mộ chưa được di dời. Ngày nay, các bia mộ được người chủ xây lan can xung quanh. Nhân viên cũng thường bày hoa tươi trên những nấm mồ này, nhằm bày tỏ sự tôn trọng.

Chủ quán và nhân viên đều tin rằng các linh hồn nằm trong mộ không phải là linh hồn xấu. Thay vì phá rối, họ phù hộ cho công việc làm ăn của quán. Ảnh: Atlas Obscura

Nhà hàng Linger Eatuary, Mỹ

Từng là nơi tổ chức chôn cất cho quá nửa số người chết ở Denver, giờ đây Linger Eatuary là một nhà hàng kiêm quán bar. Các thiết bị điều hòa trước kia dùng để làm mát xác chết, giờ được thay thế bằng các ngọn đèn. Các cánh cửa từng đóng im lìm để chứa xe tang, giờ được mở tung đón không khí và thực khách ghé thăm.

Vì tình hình dịch bệnh, quy định mới của quán đều yêu cầu nhân viên phục vụ và khách đeo khẩu trang, trừ lúc ăn uống. Ảnh: Atlas Obscura

Quán rượu Mug House, Anh

Người Anh không thiếu các quán rượu để ghé thăm. Họ thậm chí còn có những quán có tuổi đời cách đây 5 thế kỷ. Nhưng điều khiến cho Mug House ở Claines, thành phố Worcester trở nên nổi tiếng chính là vị trí độc đáo. Sau khi đi qua một khúc quanh co của nghĩa địa, thực khách sẽ tới một căn phòng có quầy bar ấm áp. Chào mừng bạn đến với quán rượu Mug House, nơi người sống thường ngồi nhâm nhi đồ uống, và ngay bên ngoài là người chết đang nằm.

Mug House không có tiếng nhạc sập sình. Nhưng đôi khi, du khách sẽ được truyền tai nhau câu chuyện về những âm thanh kỳ lạ của quán, với những tiếng gõ cửa kỳ lạ phát ra từ dưới hầm chứa rượu, bia. Ảnh: News

Cafe Strauss, Đức

Quán cà phê Strauss ở Berlin còn được biết đến với tên gọi "quán cà phê nghĩa trang", khi nó nằm dưới những mái vòm của nhà nguyện tại nghĩa trang rợp bóng cây Friedrichswerderscher. Từ năm 2013, kiến trúc sư Martin Strauss và vợ, Olga, đã mở quán, chuyên phục vụ cà phê và bánh ngọt. Khách hàng của quán không chỉ có người đến nghĩa trang, mà còn rất nhiều người dân địa phương. Họ yêu thích mái hiên ngập nắng ở nơi đây, cũng như không gian yên tĩnh.

Quán cà phê Strauss, Đức. Ảnh: Atlas Obscura

Café in the Crypt, Anh

St Martin’s In The Fields là một trong những nhà thờ nổi bật nhất của London, nằm ở quảng trường Trafalgar. Nhà thờ nổi tiếng nhất với mái hình chóp nhọn. Nhưng ngày nay, nơi này còn thu hút du khách nhờ một quán cà phê mở trong hầm mộ của nhà thờ. Vào những năm 1800, các thi thể đã được chồng lên nhau và chôn cất tại nơi này. Ngày nay, phần lớn thi thể đã được di dời nhưng vẫn còn các bia mộ xung quanh.

Thực khách ghé thăm sẽ nhìn thấy sàn nhà được lát bằng các mặt đá của bia mộ. Ảnh: Atlas Obscura

Anh Minh (Theo Atlas)