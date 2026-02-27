5 năm dàn xếp trận Mayweather - Pacquiao tái đấu

Những thay đổi của thị trường quyền Anh, sự hậu thuẫn tài chính từ Arab Saudi và bước tiến của Netflix đã đưa hai huyền thoại Floyd Mayweather và Manny Pacquiao trở lại võ đài.

Năm 2015, Mayweather thắng Pacquiao bằng tính điểm, khép lại nửa thập kỷ tranh cãi và tạo ra tổng doanh thu hơn 600 triệu USD - một trong những sự kiện sinh lời lớn nhất lịch sử quyền Anh.

Floyd Mayweather (trái) ra đòn trúng mặt Manny Pacquiao tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Mỹ ngày 2/5/2015. Ảnh: AP

Sau đó, Mayweather từ chối tái đấu rồi đánh bại Conor McGregor, võ sĩ MMA lấn sân quyền Anh, trong trận đấu cũng mang lại khoản thù lao khổng lồ, rồi giải nghệ với thành tích 50 trận toàn thắng.

Dù rời sàn chuyên nghiệp, Mayweather vẫn duy trì hoạt động kiếm tiền qua các trận biểu diễn với võ sĩ boxing, MMA và cả người nổi tiếng. Năm nay, "Độc cô cầu bại" còn đạt thỏa thuận thượng đài với huyền thoại Mike Tyson, 59 tuổi, dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại Congo.

Trong khi đó, Pacquiao, 47 tuổi, giải nghệ năm 2021 nhưng trở lại thi đấu chuyên nghiệp tháng 7 năm ngoái, thách đấu đai WBC hạng bán trung và hòa Mario Barrios (30 tuổi).

Sự trở lại của Pacquiao diễn ra trong bối cảnh quyền Anh bùng nổ nhờ dòng tiền từ Arab Saudi, với vai trò nổi bật của Turki Alalshikh (Bộ trưởng Giải trí Arab Saudi) và chuỗi sự kiện Riyadh Season. Cùng thời điểm, Netflix gia nhập thị trường với tham vọng trở thành "ngôi nhà mới" của các trận đấu bom tấn - những yếu tố được cho là khiến Mayweather cân nhắc tái xuất.

Jas Mathur, có mối quan hệ thân thiết với cả hai võ sĩ, giúp dàn xếp trận tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao. Ảnh: Sun

Theo Jas Mathur - chủ sở hữu công ty giải trí Limitless - người đã làm việc với Mayweather trong nhiều vai trò kinh doanh suốt một thập kỷ qua và năm ngoái đảm nhận vị trí CEO Manny Pacquiao Promotions, ông là nhân tố quan trọng thúc đẩy thỏa thuận tái đấu.

Mathur cho biết nhiều bên đã cố gắng thu xếp trận tái đấu từ 5 năm trước, nhưng thất bại vì cách tiếp cận chưa phù hợp và có quá nhiều trung gian. "Khi thông tin đi qua quá nhiều tầng nấc, mọi thứ dễ trở nên rối rắm. Và quan trọng nhất, cả Mayweather và Pacquiao phải thực sự muốn điều đó", ông nói.

Ông nhấn mạnh bối cảnh hiện tại khác xa 5 năm trước, khi cả hai đã giải nghệ. Việc Pacquiao trở lại thi đấu chuyên nghiệp tạo ra khác biệt lớn. "Floyd nhìn thấy điều đó. Anh ấy cũng muốn tạo tác động", Mathur cho biết.

Theo ông, từ năm 2020, MMA từng chiếm ưu thế về sức hút. Nhưng với sự hậu thuẫn từ Arab Saudi, quyền Anh đã được tăng lực đáng kể. "Floyd và Manny đều rất cạnh tranh. Họ là những tên tuổi hạng A và là một phần tạo nên diện mạo quyền Anh hiện nay. Họ muốn chứng minh rằng mình có thể làm lại điều đó và thậm chí tạo ra những con số lớn hơn cho Netflix", Mathur nhận định.

Các cuộc đàm phán cụ thể bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái. Đến tháng 10, cả hai võ sĩ đồng ý tham gia và Netflix được tiếp cận ngay sau đó. Ngày 19/9, Mayweather và Pacquiao sẽ tái đấu tại nhà thi đấu Sphere ở Las Vegas, công trình trị giá khoảng 2,2 tỷ USD, tính vào thành tích thi đấu của cả hai.

Từ khi giải nghệ, Mayweather phải đối mặt với các cáo buộc gặp khó khăn tài chính, dù là võ sĩ quyền Anh duy nhất trong lịch sử kiếm về hơn 1 tỷ USD từ tiền thù lao thượng đài. Business Insider đưa tin ông đã vay 52 triệu USD và còn các khoản nợ tồn đọng.

Mathur phủ nhận thông tin này. "Floyd không bận tâm đến báo chí, dù là tích cực hay tiêu cực. Nếu cả thế giới nghĩ anh ấy không có tiền, điều đó cũng không ảnh hưởng gì, vì anh ấy biết mình có gì", ông nói.

Theo Mathur, việc Mayweather trở lại không xuất phát từ áp lực tài chính. "Có thêm cơ hội kiếm tiền không bao giờ là điều tệ. Nhưng không phải anh ấy đang ở thế buộc phải làm điều này. Anh ấy hoàn toàn có thể tiếp tục đấu biểu diễn. Lúc nào cũng có sẵn đề nghị trên bàn", ông cho biết.

Mike Tyson (phải) trong trận gặp Jake Paul tại Arlington, Texas ngày 15/11/2024. Ảnh: AP

Netflix lần đầu phát sóng quyền Anh trực tiếp vào tháng 11, khi YouTuber lấn sân quyền Anh Jake Paul thắng Mike Tyson sau 8 hiệp, trong trận đấu chênh lệch hơn 30 năm tuổi tác. Sự kiện thu hút khoảng 108 triệu lượt xem.

Mathur tin rằng màn tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao sẽ vượt con số này. Ông đánh giá Tyson là huyền thoại toàn cầu, còn Jake Paul từ một ngôi sao mạng xã hội trở thành võ sĩ có ảnh hưởng lớn trong ngành quyền Anh. Tuy nhiên, phần lớn khán giả của sự kiện trước tập trung ở Mỹ.

"Với Manny và Floyd, bạn có khán giả toàn cầu. Manny mang theo thị trường châu Á đông dân. Hãy hình dung con số người xem có thể đạt được. Điều đó cũng giúp Netflix tăng thuê bao và mở rộng nội dung tại các khu vực này. Đó chính là nơi Netflix muốn phát triển", Mathur nói, đồng thời dự đoán trận tái đấu chắc chắn vượt mốc 108 triệu lượt xem.

10 năm sau cuộc so găng đầu tiên, Mayweather và Pacquiao không chỉ trở lại vì di sản cá nhân. Trận tái đấu lần này còn là phép thử cho mô hình quyền Anh trong kỷ nguyên streaming, nơi số lượt xem toàn cầu có thể quan trọng không kém kết quả trên bảng điểm.

Trận Pacquiao so găng Mayweather năm 2015 Trận Pacquiao so găng Mayweather năm 2015.

Hồng Duy tổng hợp