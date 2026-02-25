Trận Mayweather - Pacquiao tái đấu bị ví như 'gánh xiếc'

Cuộc tái đấu giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao vào tháng 9 gây tranh cãi khi nhiều chuyên gia cho rằng đây giống một sự kiện trình diễn vì thương mại hơn là màn so găng đỉnh cao.

Floyd Mayweather (49 tuổi) và Manny Pacquiao (47 tuổi) sẽ tái đấu trong một trận chuyên nghiệp tại Las Vegas ngày 19/9, tính vào thành tích thi đấu của cả hai. Nhưng thay vì háo hức, nhiều người hâm mộ đón nhận thông tin này bằng sự hoài nghi.

Cuộc chạm trán đầu tiên năm 2015 từng được quảng bá là "trận quyền Anh thế kỷ", nhưng diễn ra muộn khoảng 5 năm so với thời điểm cả hai ở đỉnh cao, và kết thúc trong sự thất vọng vì thế trận tẻ nhạt.

Manny Pacquiao (trái) ra đòn hụt trong trận gặp Floyd Mayweather tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Mỹ ngày 2/5/2015. Ảnh: AP

Chuyên gia quyền Anh Steve Bunce gọi màn tái đấu này là "gánh xiếc". Theo ông, quyền Anh hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều sự kiện một lần, tạo tiếng vang lớn nhưng không để lại giá trị dài hạn. Đây cũng là công thức quen thuộc của nền tảng phát trực tuyến Netflix, vốn ưu tiên những trận đấu gây chú ý tức thì.

"Chúng ta đã đi rất xa trên con đường của những trận đấu kỳ lạ, đến mức cuộc so găng này không còn khiến ai giật mình nữa", Bunce nói với BBC. "Đó chỉ là hai võ sĩ đã qua thời đỉnh cao bước vào một trận đấu hợp lệ, nhưng thực chất giống một buổi so găng vì cái tôi. Gánh xiếc này ngày càng phình to".

Quyền Anh vốn có lịch sử lâu dài với những cặp đấu được tính toán kỹ lưỡng. Mayweather từng đưa mô hình này lên tầm cao mới khi đấu với ngôi sao UFC Conor McGregor năm 2017 - màn so găng gần như không cân sức về chuyên môn nhưng đem lại doanh thu khổng lồ. McGregor khi đó còn non kinh nghiệm quyền Anh, và Mayweather kiểm soát trận đấu trước khi kết thúc ở hiệp 10 để nâng thành tích toàn thắng lên 50 trận.

Trong quá khứ, các trận biểu diễn thường chỉ tổ chức kín đáo ở những địa điểm sang trọng cho giới giàu có. Huyền thoại Muhammad Ali từng tham gia một trận như vậy khi đấu đô vật Nhật Bản Antonio Inoki tại Tokyo năm 1976 trước 14.000 khán giả.

Võ sĩ Ireland Mick Conlan cho rằng tiền bạc có thể là động lực chính lần này. "Họ là hai trong những người vĩ đại nhất thế hệ mình, nhưng đều đã rất lớn tuổi. Có lẽ phải cần đến yếu tố tài chính thì trận đấu mới diễn ra", anh nói với BBC Sport Northern Ireland.

Điểm dễ chấp nhận của trận tái đấu, theo Bunce, là sự tương đồng về tuổi tác và số trận đã đấu. "Một người 49 tuổi, một người 47. Họ có số trận tương đương. Theo lý thuyết, đó là điều tích cực. Họ hao mòn tương đương nhau, không ai phải đối đầu một tay đấm trẻ và nguy hiểm", anh bình luận.

Netflix công bố trận tái đấu giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao.

Màn tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao sẽ diễn ra tại Sphere ở Las Vegas, nhà thi đấu có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi. Sau những gì UFC từng trình diễn tại đây năm 2024, nhiều người kỳ vọng sự kiện có thể mang lại trải nghiệm hình ảnh hoàn toàn mới cho quyền Anh.

Điều lệ chi tiết chưa được xác nhận đầy đủ, nhưng ban tổ chức khẳng định đây là trận chuyên nghiệp và sẽ được tính vào thành tích chính thức.

Pacquiao vẫn ra vào võ đài trong những năm gần đây, cả chuyên nghiệp lẫn biểu diễn. Anh từng trở thành nhà vô địch hạng bán trung lớn tuổi nhất lịch sử ở tuổi 40 vào năm 2019, và suýt tái lập kỳ tích ở tuổi 46 khi hòa kịch tính nhà vô địch WBC hạng bán trung Mario Barrios vào mùa hè 2025.

Trong khi đó, Mayweather chưa thi đấu chuyên nghiệp kể từ khi hạ McGregor năm 2017, nhưng đã tham gia tám trận biểu diễn, trong đó có màn so găng với YouTuber kiêm đô vật WWE Logan Paul.

Cả hai võ sĩ đều phải trải qua các bài kiểm tra y tế bổ sung do đã ngoài 40 tuổi, song không ai dự đoán họ sẽ gặp vấn đề.

Theo Bunce, trận đấu được quảng bá là một cuộc so tài thực thụ: đeo găng 10 ounce, 12 hiệp, mỗi hiệp ba phút và không có luật đặc biệt. "Trong quyền Anh, hoặc là biểu diễn, hoặc là thi đấu thật. Trận này giống như sự pha trộn của cả hai", ông nói.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Mayweather và Pacquiao từng tạo doanh thu phòng vé 72 triệu USD, dù bị chê là thảm họa về mặt chuyên môn. Dù vậy, Mayweather vẫn là bậc thầy quảng bá, còn Pacquiao sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu.

Với hơn 200 triệu hộ gia đình sử dụng dịch vụ, Netflix đặt cược vào sức hút thương hiệu của hai tượng đài. Công thức phát sóng của nền tảng này kết hợp phong cách truyền hình thể thao Mỹ hoành tráng với dàn chuyên gia và người nổi tiếng từ giới giải trí.

Bất chấp những hoài nghi về chuyên môn và sức khỏe của hai võ sĩ, sức hút của trận đấu gần như là điều chắc chắn. "Bạn sẽ tự nhiên mà xem", Bunce nói. Conlan cũng thừa nhận: "Có thể không ai mong đợi, nhưng khi thấy Pacquiao gặp Mayweather, người ta vẫn sẽ bật xem".

Và nếu Pacquiao giành chiến thắng? Conlan cho rằng kịch bản cho một trận tái đấu nữa hoàn toàn có thể được tính đến.

Trong kỷ nguyên mà ranh giới giữa thể thao đỉnh cao và công nghiệp giải trí ngày càng mờ nhạt, Mayweather - Pacquiao có thể không còn là trận đấu của thời đỉnh cao và gây tranh cãi lớn, nhưng vẫn là sự kiện đủ sức khiến cả thế giới quyền Anh phải dõi theo.

Trận Pacquiao so găng Mayweather năm 2015 Trận Pacquiao so găng Mayweather năm 2015.

Hồng Duy (theo BBC)