Ấn định ngày Mike Tyson so găng Mayweather

Theo Ring Magazine, trận quyền Anh giữa Mike Tyson với Floyd Mayweather sẽ diễn ra ngày 25/4 tại CHDC Congo, sau khi ban tổ chức chốt địa điểm thay cho kế hoạch ban đầu vào tháng 3.

Congo từng đi vào lịch sử quyền Anh khi đăng cai trận "Rumble in the Jungle" năm 1974 giữa huyền thoại Muhammad Ali và George Foreman. Đây là một trong những trận đấu mang tính biểu tượng của làng quyền Anh thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này được xem là nỗ lực tái hiện hào quang quá khứ.

Phát biểu hồi tháng 9, Tyson cho biết: "Đây là trận đấu mà cả thế giới lẫn tôi đều không nghĩ sẽ xảy ra. Quyền Anh đang bước vào kỷ nguyên khó lường, và màn so tài này cũng vậy".

Mayweather thì khẳng định: "Tôi thi đấu 30 năm và chưa từng có đối thủ nào làm hoen ố di sản của mình. Nếu tôi làm điều gì đó, đó phải là sự kiện lớn và mang tính biểu tượng".

Mike Tyson (trái) dự kiến thượng đài với Floyd Mayweather (phải) ngày 25/4/2026.

Trận đấu mang tính chất biểu diễn này được cho là đã đạt thỏa thuận từ tháng 9 năm ngoái, theo TMZ. Cả hai võ sĩ đều đã giải nghệ từ lâu, song vẫn có sức hút lớn với người hâm mộ.

Mayweather, Tyson đều là những huyền thoại trong làng quyền Anh, và màn thượng đài sắp tới chắc chắn sẽ giúp họ kiếm được khoản tiền khổng lồ. Tuy nhiên, với việc cả hai sẽ có tổng tuổi 108 vào thời điểm diễn ra trận đấu, sự chênh lệch lớn về thể hình và bản chất là một trận biểu diễn thay vì đấu thật, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hấp dẫn của cuộc đối đầu này.

Cựu vô địch UFC, Daniel Cormier, đã lên tiếng chỉ trích trận đấu này, đặc biệt là với việc hai tay đấm không còn ở đỉnh cao phong độ. "Câu hỏi lớn nhất của tôi luôn là làm sao để các võ sĩ giải thích trận đấu này với công chúng? Nó sẽ không phải là một trận đấu thực sự mà chỉ là một trận biểu diễn. Vậy chúng ta nên tin vào mức độ thi đấu thực sự trong trận biểu diễn này đến đâu", ông nói.

Mayweather được đánh giá là hiện thân cho sự hoàn hảo trong kỷ nguyên quyền Anh hiện đại. "Độc cô cầu bại" người Mỹ sở hữu thành tích chuyên nghiệp 50-0, trong đó có 27 trận thắng knock-out ở các hạng nhẹ, trung hay bán trung. Trước đó, anh giành HC đồng hạng lông tại Olympic 1996, ba danh hiệu Đôi găng vàng và vô địch giải quyền anh nghiệp dư quốc gia khi thi đấu nghiệp dư.

Sau lần thượng đài chính thức gần nhất với ngôi sao UFC Conor McGregor hồi tháng 8/2017, Mayweather thường xuyên tham gia các trận biểu diễn. Nổi bật trong đó là màn so găng với Logan Paul trên sân Hard Rock năm 2021.

Tyson vẫn giữ kỷ lục là võ sĩ quyền Anh hạng nặng trẻ nhất lịch sử vô địch thế giới với đai WBC từ cuối năm 1986, khi 20 tuổi. Trong sự nghiệp nhà nghề, ông thua 6 và thắng 50 trận, trong đó 44 trận knock-out. Tyson treo găng năm 2005, sau khi thua ba trong 4 trận cuối sự nghiệp.

Tương tự Mayweather, Tyson tham gia nhiều trận đánh biểu diễn sau khi giải nghệ. Năm 2024, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng gây thất vọng khi thua dễ Jake Paul - em trai Logan Paul - tại sân vận động AT&T (Texas).

