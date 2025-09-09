5 món ăn uống nhiều dễ 'nuôi' sỏi trong thận

Sỏi thận là khối cứng gồm khoáng chất và muối hình thành trong thận. Bệnh không chỉ gây đau mà còn có nguy cơ tái phát cao sau điều trị. Chế độ ăn uống kém là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh sỏi thận. Một số thực phẩm nên hạn chế để phòng bệnh, nhất là người đã từng bị sỏi canxi oxalat hoặc sỏi axit uric.

Thực phẩm giàu oxalat gồm rau bina, củ dền, các loại hạt, chocolate. Chúng có chứa oxalat, có thể kết hợp với canxi trong thận, tạo thành sỏi cứng, gây đau, đặc biệt là sỏi canxi oxalat - loại sỏi phổ biến nhất. Chọn trái cây và rau củ ít oxalat như dưa hấu, dưa chuột, chuối, súp lơ, nho để giảm hấp thu chất này.