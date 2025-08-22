5 món ăn uống nhiều có thể khiến xương yếu đi

Xương có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể bao gồm nâng đỡ, bảo vệ, vận động, lưu trữ khoáng chất và sản xuất tế bào máu. Ngoài các thói quen xấu như lười vận động, hút thuốc lá, xương khớp cũng âm thầm bị ảnh hưởng bởi những thực phẩm nạp vào hàng ngày.
Muối: Nạp quá nhiều natri thúc đẩy quá trình bài tiết canxi ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Sau đó, cơ thể bù đắp lượng canxi đã mất bằng cách lấy từ xương và theo thời gian khiến xương bị loãng dần. Muối có trong mì ăn liền, khoai tây chiên, dưa chua và một số đồ ăn nhẹ. Thay thế loại gia vị mặn này bằng thảo mộc, nước cốt chanh giúp giữ hương vị cho món ăn mà không làm mất đi lượng canxi từ xương.
Cà phê: Đây là đồ uống quen thuộc hàng ngày của nhiều người nhưng nạp quá nhiều caffeine đẩy nhanh quá trình mất canxi qua nước tiểu. Kết hợp cà phê với đồ ăn nhẹ giàu canxi hoặc giảm lượng tiêu thụ để giữ cho xương chắc khỏe.
Nước ngọt: Uống nước ngọt thường xuyên có liên quan đến huyết áp cao và tăng cholesterol. Nhiều loại còn chứa axit photphoric có thể phá vỡ sự cân bằng canxi và phốt pho trong cơ thể. Pha nước chanh tự nhiên, thêm một ít thảo mộc như bạc hà, quế, mật ong để có đồ uống sảng khoái tự nhiên mà không gây hại cho xương.
Rượu bia: Đồ uống này gây hại cho xương, cản trở vitamin D giúp cơ thể sử dụng canxi từ thực phẩm. Nếu không có đủ vitamin D, hấp thụ canxi sẽ kém hiệu quả. Uống rượu bia quá nhiều, thường xuyên cũng làm chậm hoạt động của các tế bào có vai trò giúp xương chắc khỏe và được phục hồi. Nếu uống rượu bia nên ở mức vừa phải và kết hợp với phô mai, sữa chua hoặc một ít hạt để tránh hại xương.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI