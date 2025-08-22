5 món ăn uống nhiều có thể khiến xương yếu đi

Xương có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể bao gồm nâng đỡ, bảo vệ, vận động, lưu trữ khoáng chất và sản xuất tế bào máu. Ngoài các thói quen xấu như lười vận động, hút thuốc lá, xương khớp cũng âm thầm bị ảnh hưởng bởi những thực phẩm nạp vào hàng ngày.

Muối: Nạp quá nhiều natri thúc đẩy quá trình bài tiết canxi ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Sau đó, cơ thể bù đắp lượng canxi đã mất bằng cách lấy từ xương và theo thời gian khiến xương bị loãng dần. Muối có trong mì ăn liền, khoai tây chiên, dưa chua và một số đồ ăn nhẹ. Thay thế loại gia vị mặn này bằng thảo mộc, nước cốt chanh giúp giữ hương vị cho món ăn mà không làm mất đi lượng canxi từ xương.