5 món ăn sáng có thể khiến thận yếu

Một số thực phẩm trong bữa sáng không tốt cho thận, nhất là người đã có bệnh nền. Hạn chế những món này có thể giúp bảo vệ chức năng thận và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Thực phẩm chế biến sẵn là lựa chọn nhanh chóng cho bữa sáng song hàm lượng muối cao lại có khả năng gây hại thận. Dung nạp quá nhiều muối có thể dẫn đến tăng huyết áp, ảnh hưởng xấu đến thận.

Theo thời gian, tiêu thụ thực phẩm này thường xuyên góp phần gây áp lực lên thận. Thay vào đó, hãy tự làm bữa sáng với rau tươi và protein như trứng, các loại hạt để bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe.