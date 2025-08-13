5 thực phẩm ăn thường xuyên có lợi cho thận

Cải xoăn: Ăn các loại rau xanh chỉ không chỉ bảo vệ tim mà còn tốt cho thận. Chúng rất giàu vitamin A, C, K, có liên quan đến giảm chỉ số huyết áp - yếu tố gây tổn thương thận. Lượng chất xơ cao còn giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Kết hợp cải xoăn vào chế độ ăn uống hàng ngày như làm salad hoặc sinh tố để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của loại rau này.
Súp lơ: Chất xơ trong súp lơ có tác dụng tăng cường sức khỏe thận bằng cách cải thiện tiêu hóa, giảm tích tụ độc tố. Ăn loại rau này còn hạ huyết áp cao, tốt cho tim mạch. Các hợp chất lưu huỳnh của loại rau họ cải còn giảm tình trạng bão hòa canxi oxalat và canxi phosphat, từ đó ngăn hình thành sỏi thận.
Lựu: Nước ép và hạt lựu chứa nhiều kali, có tác dụng giảm độ axit của nước tiểu, ngăn sỏi thận hình thành. Chất chống oxy hóa cao, nhất là punicalagin, có công dụng giảm viêm, chống lại nhiễm trùng. Uống nước ép lựu tươi hoặc rắc hạt lên sữa chua, salad để tận dụng lợi ích dinh dưỡng.
Đậu thận: Hàm lượng chất xơ, vitamin B cùng các khoáng chất trong đậu thận có thể loại bỏ chất thải và độc tố khỏi thận. Bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên của thận đồng thời tăng cường sức khỏe đường tiết niệu. Thêm đậu thận nấu chín vào salad, súp hoặc món hầm để có bữa ăn bổ dưỡng.
Dưa hấu: Nhờ hàm lượng nước cao, ăn dưa hấu giúp cơ thể duy trì lượng chất lỏng, rất quan trọng cho chức năng thận. Ăn dưa hấu thường xuyên cũng góp phần loại bỏ độc tố nhẹ nhàng. Tác dụng lợi tiểu của nó còn hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI