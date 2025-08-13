5 thực phẩm ăn thường xuyên có lợi cho thận

Cải xoăn: Ăn các loại rau xanh chỉ không chỉ bảo vệ tim mà còn tốt cho thận. Chúng rất giàu vitamin A, C, K, có liên quan đến giảm chỉ số huyết áp - yếu tố gây tổn thương thận. Lượng chất xơ cao còn giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Kết hợp cải xoăn vào chế độ ăn uống hàng ngày như làm salad hoặc sinh tố để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của loại rau này.