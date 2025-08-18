5 mẹo đơn giản để có làn da trắng như sao Hàn

Chống tia UV, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giúp duy trì làn da rạng rỡ, khỏe mạnh như sao Hàn.

Các nữ diễn viên Hàn Quốc như Han So Hee, Go Youn Jung và Suzy nổi tiếng với làn da trắng sứ không tì vết - một vẻ đẹp lý tưởng được nhiều người ngưỡng mộ.

Để duy trì làn da trắng sáng, điều cần thiết là giảm thiểu sản sinh melanin hoặc đẩy nhanh quá trình phân hủy melanin. Vì melanin rất nhạy cảm với các kích thích bên ngoài - như tia UV, tình trạng viêm, kích ứng và căng thẳng, nên việc tránh các tác nhân này có thể giúp phục hồi và duy trì tông màu da sáng hơn.

Dưới đây là 5 cách hiệu quả để duy trì làn da rạng rỡ, khỏe mạnh:

Chống tia UV

Chỉ thoa kem chống nắng trong thời tiết nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè là chưa đủ. Nhiều người nổi tiếng thoa kem chống nắng SPF hàng ngày - ngay cả khi ở trong nhà hoặc vào những ngày nhiều mây.

Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm có SPF 30-50 và PA++ trở lên, thoa lại sau mỗi hai đến ba tiếng. Các phụ kiện như mũ, kính râm và ô cũng giúp bảo vệ da tốt hơn.

Tẩy tế bào chết và sử dụng các thành phần chăm sóc da sáng

Độ sáng và tông màu da phụ thuộc rất nhiều vào việc tẩy tế bào chết và giảm sắc tố. Hãy sử dụng các chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng như AHA (axit glycolic) hoặc PHA một hoặc hai lần một tuần. Kết hợp các thành phần làm sáng da như niacinamide, arbutin hoặc vitamin C.

Ngoài chống nắng ban ngày, hãy thoa serum làm sáng da vào buổi tối. Laser toning cũng là một lựa chọn da liễu hiệu quả.

Nữ diễn viên Han So Hee nổi tiếng với làn da trắng sáng. Ảnh: Xsportnews

Giữ cho làn da đủ nước

Da mất nước có thể trông xỉn màu và không đều màu. Hãy áp dụng quy trình chăm sóc da bao gồm toner, essence và kem dưỡng ẩm, lý tưởng nhất là với các thành phần như axit hyaluronic để cấp ẩm và panthenol để làm dịu.

Đắp mặt nạ giấy dưỡng ẩm hai đến ba lần một tuần, đặc biệt là khi dùng lạnh, có thể giảm bọng mắt và tăng cường độ rạng rỡ.

Massage dưa chuột mát lạnh cũng rất tốt cho làn da sau khi đi nắng.

Ăn uống để có làn da sáng hơn

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vẻ đẹp của làn da. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như cà chua, việt quất, trà xanh và các loại hạt giúp chống lão hóa da.

Ăn trái cây và rau củ giàu vitamin C, chẳng hạn như kiwi, dâu tây và bông cải xanh. Uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Uống viên bổ sung vitamin C khi bụng đói vào buổi sáng có thể giúp tăng cường hấp thụ.

Ngủ đủ và kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng làm tăng sản xuất melanin và có thể khiến da xỉn màu. Da tái tạo trong khi ngủ, hãy cố gắng ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm.

Để ngủ ngon hơn, hãy thử uống một tách trà hoa cúc ấm hoặc tập các động tác giãn cơ nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.

Mỹ Ý (Theo The Korea Times)