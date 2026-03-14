Đòn tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi đã làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu, theo quan chức Mỹ giấu tên.

Wall Street Journal ngày 13/3 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết đòn tập kích tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan gần đây đã "đánh trúng và làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu đang đậu trên mặt đất". Thời gian cụ thể và chủng loại phi cơ hứng đòn không được tiết lộ.

"Các máy bay không bị phá hủy hoàn toàn và đang được sửa chữa", một quan chức nói thêm.

5 máy bay tiếp dầu Mỹ 'trúng đòn tập kích tên lửa Iran' Máy bay KC-135 Mỹ nạp dầu tại căn cứ Prince Sultan hồi năm 2022. Video: USAF

Điều này đồng nghĩa ít nhất 7 máy bay tiếp dầu của không quân Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại trong những ngày qua. Vụ va chạm giữa hai chiếc KC-135 trên bầu trời Iraq hôm 12/3 đã khiến một máy bay rơi và làm 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng, phi cơ còn lại bị gãy cánh đuôi đứng và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Israel.

Bộ tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, từ chối bình luận về thông tin.

Sân bay quân sự Prince Sultan nằm ở miền trung Arab Saudi, là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh vệ tinh chụp trước khi xung đột bùng phát cho thấy lực lượng Mỹ triển khai ở đây gồm ít nhất 19 máy bay tiếp dầu KC-46A và KC-135, cùng 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry và 3 máy bay liên lạc chiến trường E-11A.

Máy bay Mỹ tại một trong các bãi đỗ ở căn cứ Prince Sultan trong ảnh vệ tinh chụp ngày 23/2. Ảnh: Mizar Vision

Năng lực tiếp dầu trên không có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến dịch tấn công tầm xa như "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Phi đội máy bay tiếp đầu Mỹ phải duy trì hiện diện trên không gần như liên tục, để kịp thời cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Thiệt hại với phi đội tiếp dầu, dù chỉ là một hoặc hai máy bay bị loại khỏi vòng chiến, cũng có nguy cơ làm giảm độ linh hoạt trong kế hoạch tác chiến.

Quân đội Mỹ sẽ phải điều động phương tiện thay thế máy bay tiếp dầu bị rơi và hư hỏng, gây xáo trộn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Nếu không được bổ sung nhiên liệu, chiến đấu cơ Mỹ và Israel sẽ không thể vươn tới các mục tiêu ở xa hoặc làm nhiệm vụ tuần phòng kéo dài.

Một chiếc KC-135 Mỹ di chuyển trên đường lăn căn cứ Prince Sultan hồi năm 2022. Ảnh: USAF

Vũ Hoàng (Theo Reuters, WSJ, AFP)