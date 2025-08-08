'5 lý do nên bỏ xe giường nằm ban đêm'

Nếu so sánh lợi và hại thì theo tôi dịch vụ xe giường nằm chạy ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hại hơn.

Có những công ty, họ quý sinh mạng của nhân viên mà ra điều luật cấm nhân viên lái xe sau 8 giờ tối. Vẫn biết rằng chạy xe ban đêm thì mát và ít xe, nhưng có nhiều lý do để khiến việc chạy xe vào ban đêm dễ gây tai nạn hơn. Đọc bài viết 'Không nhất thiết phải bỏ xe giường nằm' tôi so sánh giữa lợi và hại thấy rằng có những điểm không có lợi sau:

Thứ nhất, khi trời tối tầm quan sát của lái xe bị hạn chế so với ban ngày. Vì vậy việc xử lý mọi tình huống nhất là những tình huống bất ngờ sẽ trở nên khó khăn hơn.

Thứ hai, ban đêm đường thường sẽ vắng hơn, như vậy lái xe sẽ sinh tâm lý chủ quan chạy nhanh hơn, nhất là qua những ngã ba ngã tư giao nhau.

Thứ ba, thuận theo tự nhiên, thuận theo giờ sinh học, đêm là thời gian để ngủ nên làm việc ban đêm thường không tỉnh táo hiệu quả nhất là lái xe. Lái xe sẽ dễ buồn ngủ hơn lái ban ngày. Thêm nữa là do hành khách lúc này cũng ngủ say, không khí tĩnh lặng lại làm con người (tài xế) dễ chìm vào giấc ngủ trắng hơn.

Thứ tư, nếu gặp phải điều kiện thời tiết không tốt như trời mưa trơn trượt thì nguy cơ mất lái nhiều hơn ban ngày.

Thứ năm, khi chạy xe ban đêm dễ bị đèn pha chiếu thẳng vào mắt nếu gặp xe chạy ngược chiều vô tình hoặc cố ý, nguy cơ xảy ra tai nạn cao ở những tình huống này.

Tóm lại, tuy luật pháp không cấm xe lưu thông vào ban đêm, nhưng do an toàn cho hành khách mà chúng ta nên dừng dịch vụ chạy xe giường nằm vào ban đêm.

Độc giả Hải Anh