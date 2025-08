'Không nhất thiết phải bỏ xe giường nằm'

Dù nơm nớp lo âu mỗi khi sử dụng dịch vụ này, nhưng không thể phủ nhận, xe giường nằm vẫn có những mặt tiện lợi nhất định.

Thực ra bản thân chiếc xe không có lỗi, việc nằm hay ngồi không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn. Tôi nghĩ, dù là điều khiển phương tiện gì lương tâm trách nhiệm và ý thức của lái xe mang phần lớn quyết định đến sự an nguy của hành khách.

Vì vậy việc loại bỏ hoàn toàn xe giường nằm cũng không phải là cách giảm thiểu tai nạn giao thông đường dài. Theo tôi, đầu tiên là việc chấn chỉnh lại ý thức của đại bộ phận lái xe khách người chuyên chở nhiều sinh mệnh nên đặc biệt chú ý hơn. Đặt ra chế độ nghiêm ngặt về việc nghỉ ngơi ban ngày để đảm bảo sức khỏe tinh thần khi làm việc ban đêm cho lái xe. Đồng thời, xử lý nghiêm, thật nghiêm những lái xe vì lái đêm mà chủ quan phóng nhanh vượt ẩu xem nhẹ tính mạng của hành khách. Đối với những lái xe này có thể tước bằng vĩnh viễn không cho lái xe dù chưa gây ra tai nạn.

Tôi từng đi xe giường nằm nhiều lần, những chuyến đi trong đêm nếu được ngả lưng ngủ một giấc sẽ giúp cho những kế hoạch tiếp theo của tôi thuận lợi hơn ít nhất là về mặt sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, nếu gặp phải lái xe ẩu thì xe giường nằm có thiết kế chưa an toàn lắm vì ở tư thế nằm rất khó thắt dây an toàn, hơn nữa khi xảy ra va chạm hoặc dừng đột ngột chân không ở tư thế sẵn sàng để chống đỡ nên chấn thương sẽ nặng hơn. Nếu được có thể thiết kế lại tư thế nằm an toàn hơn thì theo tôi vẫn nên duy trì loại hình dịch vụ này.

Việc lái xe coi trọng tính mạng của hành khách cũng như nghề nghiệp của mình sẽ tạo nên những chuyến đi an tâm, di chuyển thông suốt tiết kiệm về mặt thời gian cũng như sức khỏe cho nhiều người.

Độc giả Vũ Vũ