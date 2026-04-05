5 lý do chọn VM Green Paradise Cần Giờ để du lịch chạy bộ

Từ cung đường xanh đến trải nghiệm du lịch sinh thái, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ hội nhiều yếu tố để trở thành điểm race-cation trọn vẹn cho runner.

Diễn ra ngày 1/5, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ không chỉ là giải đấu mới của hệ thống, mà còn mở ra trải nghiệm du lịch kết hợp chạy bộ (race-cation) khác biệt. Runner có cơ hội chạy giữa không gian "xuyên rừng kề biển", kết hợp nghỉ lễ với du lịch sinh thái đa trải nghiệm.

Cùng lợi thế di chuyển gần nội đô, nhận bib ngay tại trung tâm thành phố, giải đấu hấp dẫn cả runner hướng đến thành tích lẫn nhóm ưa thích trải nghiệm.

Cung đường 'xuyên rừng, kề biển' xanh nhất hệ thống

Điểm hấp dẫn lớn nhất của VM Green Paradise Cần Giờ nằm ở bản sắc riêng của đường chạy. Cả bốn cự ly 5, 10, 21 và 42 km đều xuất phát và về đích tại Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên, thuộc siêu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha. Không gian ven biển thoáng rộng, mật độ cây xanh lớn cùng gió mát tự nhiên tạo nên cảm giác dễ chịu ngay từ những km đầu tiên cho tới lúc cán đích.

Hoa kèn hồng, hoa giấy bung nở trên đường Rừng Sác tháng 3 vừa qua. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Khác với nhiều giải chạy đô thị thường đi qua khu dân cư và các nút giao đông đúc, đường chạy tại đây đưa runner băng qua trục Rừng Sác, điểm nhấn sinh thái nổi bật của toàn cung đường. Đây là khu vực mang đặc trưng rừng ngập mặn, với những mảng xanh trải dài, không khí trong lành và cảnh quan được ví như lá phổi xanh của TP HCM.

Không chỉ đẹp về cảnh quan, cung đường còn có lợi thế rõ rệt về mặt thi đấu. Theo ban tổ chức, địa hình toàn tuyến gần như bằng phẳng, độ cao so với mực nước biển dao động dưới 20 m và số lượng khúc cua rất ít. Những đặc điểm kỹ thuật này tạo điều kiện để runner duy trì nhịp độ ổn định, hạn chế mất sức vì phải đổi hướng liên tục, tạo lợi thế cho cả nhóm muốn chinh phục thành tích lẫn những người ưu tiên trải nghiệm.

Tổ chức đúng dịp nghỉ lễ dài ngày

VM Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5, trùng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Năm nay, hai ngày này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, nối liền với cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp. Đây là lợi thế lớn của giải, khi runner có thêm thời gian để kết hợp thi đấu, nghỉ ngơi và khám phá Cần Giờ mà không phải vội vàng quay về ngay trong ngày.

Dịp này, người tham gia cũng có thể ghé thăm Chiến khu Rừng Sác, địa danh gắn liền với lực lượng đặc công Rừng Sác trong kháng chiến và là một trong những điểm lịch sử tiêu biểu của Cần Giờ. Trong không khí kỷ niệm 30/4 và 1/5, hành trình đến với giải chạy vì thế không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn mở rộng thành chuyến đi gắn với lịch sử, thiên nhiên và trải nghiệm địa phương.

Nhóm du khách tham gia chèo thuyền tại một khu du lịch sinh thái thuộc Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Trải nghiệm du lịch sinh thái đa dạng

Thời gian nghỉ lễ dài ngày cũng mở ra cơ hội kết hợp du lịch đa trải nghiệm cho runner. Vận động viên có thể kết hợp chạy bộ với khám phá địa phương qua nhiều hoạt động đặc trưng như tour đường sông, tham quan rừng ngập mặn, chèo thuyền, ghé Đảo Khỉ, khám phá Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, nơi trú ngụ của nhiều loài chim hoang dã như cò, vạc hay trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng, Thạnh An.

Sức hút của điểm đến còn nằm ở ẩm thực đậm chất vùng cửa biển. Sau khi cán đích, runner có thể ngồi lại buổi trưa hoặc chiều tối, thưởng thức những món ăn địa phương như hàu, tôm tít, ốc len, cùng các thức quà đặc trưng như dừa nước, xoài cát và khô cá dứa. Sự kết hợp giữa thể thao, du lịch sinh thái và ẩm thực bản địa khiến hành trình du lịch kết hợp chạy bộ thêm trọn vẹn.

Hàu nướng mỡ hành tại biển Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Di chuyển thuận tiện

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, tạo thuận lợi để runner chủ động sắp xếp kế hoạch. Từ nội đô, du khách có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân theo hướng phà Bình Khánh, sau đó vào trục đường Rừng Sác để đến khu vực thi đấu. Khoảng cách không quá xa giúp giải đấu trở thành lựa chọn thuận tiện với cả runner muốn đi về nhanh lẫn nhóm kết hợp thi đấu với nghỉ ngơi, khám phá.

Ban tổ chức cũng tạo điều kiện để vận động viên chủ động hơn về lịch trình thi đấu khi bố trí điểm nhận bib tại Thảo Điền ngày 29/4 và tại khu vực thi đấu ngày 30/4. Cách sắp xếp này giúp runner đang sinh sống, làm việc tại nội thành có thể lấy vật phẩm sớm, trong khi nhóm di chuyển xuống Cần Giờ sát ngày chạy vẫn có thể hoàn tất thủ tục ngay tại khu vực tổ chức giải.

Huy chương giải đấu là món quà lưu lại kỷ niệm về hành trình khám phá vùng đất Cần Giờ. Ảnh: VnExpress Marathon

Huy chương độc đáo, mang đặc trưng rừng ngập mặn

Với nhiều runner, một chiếc huy chương mang đậm dấu ấn của nơi tổ chức có thể là lý do quyết định tham gia giải. Tại VM Green Paradise Cần Giờ, huy chương hoàn thành tạo sức hút riêng đối với người tham gia.

Lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, thiết kế huy chương khắc họa hình ảnh cây đước và bộ rễ lan rộng, biểu tượng cho sức sống bền bỉ và sự giao thoa giữa đất liền với biển cả. Bao quanh là các chi tiết chạm nổi như cò, khỉ, gợn sóng, tái hiện thiên nhiên đặc trưng của vùng đất này, đồng thời gợi nhắc giá trị đa dạng sinh học và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới người tham gia. Với các du khách tham gia giải chạy kết hợp du lịch, đây là món quà khép lại trọn vẹn hành trình race-cation tại Cần Giờ.

Hải Long