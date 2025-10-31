5 loại trái cây giúp giảm acid uric tự nhiên

Trái cây họ cam quýt, quả mọng, anh đào, chuối và dứa giúp loại bỏ acid uric dư thừa, giảm viêm và hỗ trợ quá trình giải độc của cơ thể.

Acid uric cao, hay còn gọi là tăng acid uric máu, là một tình trạng đau đớn ảnh hưởng đến khớp, thận theo thời gian. Mặc dù thường cần đến thuốc và thay đổi lối sống, nhưng chế độ ăn uống đóng vai trò chính trong việc kiểm soát nồng độ acid uric cao.

Tin tốt là một số loại trái cây có thể tự nhiên loại bỏ acid uric dư thừa, giảm viêm và hỗ trợ quá trình giải độc của cơ thể. Dưới đây là một số loại trái cây hỗ trợ giảm nồng độ acid uric trong cơ thể một cách tự nhiên.

Trái cây họ cam quýt (chanh và cam)

Các loại trái cây họ cam quýt như chanh và cam chứa nhiều vitamin C, đã được chứng minh là giúp giảm nồng độ acid uric. Vitamin C cải thiện chức năng thận và tăng cường bài tiết acid uric qua nước tiểu. Nước chanh, đặc biệt, có thể giúp kiềm hóa cơ thể và giảm độ acid. Để tối đa hóa lợi ích của nó, hãy bắt đầu buổi sáng với nước chanh hoặc ăn cam giữa các bữa ăn. Một nghiên cứu được công bố trên Science Direct cho thấy nước ép chanh và chiết xuất tan trong nước đã làm giảm đáng kể nồng độ acid uric trong huyết thanh ở người.

Quả mọng (dâu tây và việt quất)

Các loại quả mọng không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và polyphenol, tất cả đều giúp giảm nguy cơ acid uric và chống viêm. Hàm lượng nước cao của chúng hỗ trợ loại bỏ độc tố qua thận. Các loại quả mọng rất đa năng, có thể thêm vào sữa chua ăn sáng, sinh tố hoặc một món salad trái cây đơn giản.

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất giúp giảm nguy cơ acid uric và chống viêm. Ảnh: Bùi Thủy

Anh đào

Anh đào có vẻ như là một loại trái cây nhỏ, không có lợi ích gì, nhưng thực tế, nó nằm trong số những loại trái cây hàng đầu khi nói đến việc kiểm soát acid uric cao. Chúng rất giàu anthocyanin, một chất chống oxy hóa giúp chống viêm và giảm nồng độ acid uric.

Chuối

Chuối giàu kali, giúp thận hoạt động hiệu quả hơn và bài tiết acid uric hiệu quả hơn. Chúng cũng có hàm lượng purine thấp, một hợp chất phân hủy thành acid uric, khiến chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người bị bệnh gout hoặc acid uric cao.

Một nghiên cứu được công bố trên PubMed Central đã thử nghiệm các lựa chọn chế độ ăn uống khác nhau cho bệnh nhân có nồng độ acid uric cao, trong đó chuối và các loại trái cây khác được coi là làm giảm nguy cơ tăng nồng độ acid uric.

Dứa

Dứa chứa bromelain, một loại enzyme có đặc tính chống viêm tự nhiên có thể giúp giảm đau khớp và viêm liên quan đến bệnh gout. Nó cũng giúp bù nước và sảng khoái, hỗ trợ sức khỏe thận và loại bỏ acid uric.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm khoa học sức khỏe toàn cầu đã phát hiện ra rằng những người uống nước ép dứa trong 5-7 ngày đã giảm đáng kể mức độ đau do bệnh gout.

Mỹ Ý (Theo Times of India)