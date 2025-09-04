5 loại trái cây bổ thận nên ăn thường xuyên

Việt quất, nam việt quất, táo, nho đỏ và lựu giàu chất chống oxy hóa, giảm viêm, hỗ trợ chức năng thận và bảo vệ thận khỏi tổn thương.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, một chức năng thường bị bỏ qua. Vì vậy, việc bổ sung những thực phẩm phù hợp giúp hỗ trợ sức khỏe thận và ngăn ngừa bệnh thận mãn tính là rất quan trọng.

Một số loại trái cây không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm stress oxy hóa và viêm nhiễm - từ đó cải thiện chức năng thận tổng thể. Một số loại khác cũng giúp ngăn ngừa sỏi thận, từ đó hỗ trợ sức khỏe thận lâu dài.

Dưới đây là một số loại trái cây tốt cho sức khỏe thận, giúp tăng cường chức năng và bảo vệ thận một cách tự nhiên:

Quả việt quất

Việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp chống lại stress oxy hóa và giảm viêm ở thận. Ăn việt quất thường xuyên có thể giúp làm chậm quá trình tổn thương thận và cải thiện sức khỏe tổng thể của thận.

Một nghiên cứu năm 2025 có tựa đề "Tác dụng của việc bổ sung việt quất trong việc giảm thiểu rối loạn chức năng thận do tuổi tác ở chuột" cho thấy việc bổ sung chiết xuất việt quất giúp giảm các biến đổi thận do tuổi tác, stress oxy hóa và tình trạng viêm ở chuột - do đó bảo tồn chức năng và cấu trúc của thận.

Đồng thời, việt quất cũng chứa ít kali, khiến chúng trở thành một lựa chọn trái cây an toàn cho hầu hết những người mắc các vấn đề về thận. Vì vậy, hãy bổ sung một ít việt quất vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để chống viêm và cải thiện chức năng thận một cách tự nhiên.

Quả nam việt quất

Nam việt quất được biết đến với tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) - điều này gián tiếp hỗ trợ sức khỏe thận.

Một phân tích tổng hợp được cập nhật năm 2023, được công bố trên JAMA chỉ ra rằng các sản phẩm từ nam việt quất - bao gồm nước ép hoặc viên nang - làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) có triệu chứng, đã được xác nhận ở một số nhóm, theo kết quả được công bố trên Cơ sở dữ liệu Tổng quan Hệ thống Cochrane. Điều này, theo một cách nào đó, làm giảm gánh nặng cho thận.

Ngoài ra, việc sử dụng nam việt quất thường xuyên có thể giúp duy trì sức khỏe đường tiết niệu và thận. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa giúp chống viêm và tổn thương oxy hóa.

Táo

Táo giàu chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống viêm. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, táo là loại trái cây tốt cho thận nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ và hàm lượng kali thấp, giúp giảm viêm và hỗ trợ giải độc thận.

Ăn táo thường xuyên cũng giúp giảm cholesterol một cách tự nhiên, từ đó giảm áp lực lên thận. Vì vậy, hãy bổ sung táo vào chế độ ăn uống hàng ngày để hỗ trợ thận và sức khỏe tổng thể của bạn.

Nho đỏ

Nho đỏ giàu flavonoid và chất chống oxy hóa, bao gồm resveratrol, giúp giảm viêm và stress oxy hóa ở thận. Một nghiên cứu năm 2024 trên chuột cho thấy việc tiêu thụ nho lâu dài giúp cải thiện sức khỏe thận và tăng khả năng chống lại xơ hóa thận và các tổn thương liên quan.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác được thực hiện trên chuột cho thấy việc tiêu thụ nho có thể bảo vệ thận khỏi tổn thương do các bệnh mãn tính như tiểu đường và tăng huyết áp.

Flavonoid và chất chống oxy hóa có trong nho đỏ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch một cách tự nhiên, từ đó gián tiếp hỗ trợ chức năng thận. Nho đỏ cũng chứa hàm lượng natri và kali thấp, phù hợp với chế độ ăn uống tốt cho cơ quan này.

Quả lựu

Lựu là nguồn giàu chất chống oxy hóa, vitamin và polyphenol giúp giảm viêm và tổn thương oxy hóa ở mô thận. Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Oxidative Medicine and Cellular Longevity cho thấy nước ép lựu có thể giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do các bệnh mãn tính gây ra.

Lựu cũng thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn và cải thiện sức khỏe tim mạch, có lợi cho chức năng thận. Vì vậy, hãy thường xuyên bổ sung lựu vào chế độ ăn uống của bạn, dưới dạng hạt hoặc nước ép (không đường).

Mỹ Ý (Theo Times of India)