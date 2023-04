5 loại thảo dược hỗ trợ tốt cho người bệnh tiểu đường

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ An Đường TW3 là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Giấy XNQC của sản phẩm số: 2204/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế cấp ngày 04/08/2021.

Thông tin chi tiết tại đây.

Hotline: 18001286

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.