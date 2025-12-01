5 loại rau củ giúp phục hồi gan tự nhiên

Rau bina, bông cải xanh, củ dền, cải Brussels và lá tỏi giúp cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ, hỗ trợ phục hồi gan tự nhiên.

Gan nhiễm mỡ là một vấn đề phổ biến và đang gia tăng, xảy ra khi quá nhiều chất béo tích tụ trong gan và cản trở khả năng lọc độc tố, điều chỉnh hormone và đường, tiêu hóa protein, lưu trữ sắt và thực hiện các chức năng khác của gan.

Thuốc thường cần thiết ở các giai đoạn sau của bệnh, nhưng thay đổi lối sống - đặc biệt là cải thiện chế độ ăn uống - là điều cần thiết để đảo ngược bệnh ở giai đoạn đầu và trung bình. Rau củ đặc biệt quan trọng vì chúng giàu vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật - những chất dinh dưỡng thiết yếu sẽ không khiến bạn tăng thêm chất béo khi tiêu thụ.

Các loại rau lá xanh đậm, rau họ cải và các sản phẩm có màu đậm rất giàu chất dinh dưỡng giúp gan giải độc, giảm các dấu hiệu liên quan đến căng thẳng oxy hóa và cải thiện tình trạng kháng insulin. Và nhiều loại cũng giúp kiểm soát cân nặng, một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ. Hơn nữa, rau củ còn góp phần giảm viêm, một yếu tố chính trong sự phát triển của bệnh gan.

Bông cải xanh chứa sulforaphane, một hợp chất giúp tăng cường giải độc ở gan. Ảnh: Anh Chi

Bác sĩ Mridul Kushwaha, chuyên gia gan mật tại Delhi (Ấn Độ), liệt kê 5 loại rau củ có thể hỗ trợ phục hồi gan tự nhiên.

Rau bina

Rau bina giàu carotenoid bảo vệ gan và beta - carotene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể chống lại căng thẳng oxy hóa được tìm thấy trong bệnh gan nhiễm mỡ. Giàu nitrat, nó làm tăng lưu lượng máu và giảm viêm. Chất xơ trong rau bina cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách giảm chất béo trong gan.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa sulforaphane, một hợp chất giúp tăng cường giải độc ở gan. Nó hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và có thể ngăn chặn quá nhiều chất béo tích tụ trong tế bào gan.

Củ dền

Củ dền cũng giàu betalains, chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ tế bào gan chống lại căng thẳng do oxy hóa. Nó giúp tạo ra mật, cho phép gan xử lý chất béo hiệu quả hơn. Các nitrat hữu cơ giúp tăng lưu lượng máu, có thể cải thiện việc cung cấp chất dinh dưỡng đến mô gan.

Cải Brussels

Các loại rau họ cải này có glucosinolates hỗ trợ kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên trong gan. Chúng hoạt động bằng cách dập tắt chứng viêm, đóng vai trò then chốt trong sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Đây là một nguồn chất xơ phong phú, tốt cho tiêu hóa và loại bỏ độc tố.

Lá tỏi

Lá tỏi xanh giúp tăng cường năng lượng, nhờ sự hiện diện của allicin trong cây giúp hỗ trợ giải độc gan và giảm viêm. Chúng giúp bình thường hóa sự cân bằng cholesterol, có thể cải thiện các triệu chứng gan nhiễm mỡ. Chức năng chống oxy hóa và kháng khuẩn của lá tỏi giúp tăng cường sức khỏe và phục hồi gan tổng thể.

