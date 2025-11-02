5 loại nước uống thường xuyên giúp thận khỏe

Nước lọc: Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành. Mọi cơ quan, từ não đến gan, thận đều cần nước để hoạt động. Thận là hệ thống lọc của cơ thể, cần có đủ nước để bài tiết nước tiểu. Uống đủ nước rất quan trọng, giúp thận đào thải chất thải dư thừa hiệu quả. Người trưởng thành nên uống 1,8-2 lít nước mỗi ngày.
Nước ép cần tây: Cần tây là loại rau lợi tiểu tự nhiên, giàu chất chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình giải độc thận. Uống nước ép cần tây tươi góp phần giảm viêm thận, ngăn ngừa hình thành sỏi. Nó cũng có tác dụng bảo vệ đáng kể chức năng thận, bao gồm giảm lắng đọng tinh thể, protein niệu, thiếu máu và stress oxy hóa.
Trà gừng bạc hà: Gừng kết hợp bạc hà tạo nên đồ uống dịu nhẹ, kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường tiết niệu. Gừng chứa các hợp chất như gingerol, công dụng giảm viêm, trong khi bạc hà làm dịu kích ứng đường tiết niệu. Thêm gừng thái lát và một nắm lá bạc hà vào cốc nước, đun nhỏ lửa trong 5 phút, lọc lấy nước và uống để cung cấp nước cho thận.
Nước ép dưa chuột: Đồ uống này bổ sung nước và chứa flavonoid, có thể ức chế các enzyme chịu trách nhiệm sản xuất acid uric. Điều này giúp giảm nồng độ chất thải này, giảm nguy cơ mắc sỏi thận. Hàm lượng nước và kali cao trong nước ép dưa chuột cũng hỗ trợ chức năng thận bằng cách đào thải độc tố, duy trì cân bằng điện giải, thúc đẩy sức khỏe thận tổng thể.
Nước ép dưa hấu: Dưa hấu ít purin, nhiều nước hỗ trợ thận bài tiết acid uric. Nước ép dưa hấu còn giàu chất chống oxy hóa như lycopene và vitamin C, giúp giảm viêm, giải độc, cân bằng trao đổi chất tổng thể. Xay nhuyễn dưa hấu đã bỏ hạt và thưởng thức góp phần tăng chức năng thận tự nhiên.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI