5 loại nước uống thường xuyên giúp thận khỏe

Trà gừng bạc hà: Gừng kết hợp bạc hà tạo nên đồ uống dịu nhẹ, kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường tiết niệu. Gừng chứa các hợp chất như gingerol, công dụng giảm viêm, trong khi bạc hà làm dịu kích ứng đường tiết niệu. Thêm gừng thái lát và một nắm lá bạc hà vào cốc nước, đun nhỏ lửa trong 5 phút, lọc lấy nước và uống để cung cấp nước cho thận.