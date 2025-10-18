5 làng du lịch Việt Nam được vinh danh 'Tốt nhất thế giới'

Ngày 17/10, Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Toursim) công nhận là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Trước đó, Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Trị), Trà Quế (Đà Nẵng) cũng được công nhận danh hiệu này.
Thái Hải (xã Tân Cương, Thái Nguyên)
Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là làng du lịch đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu từ UN Tourism, năm 2022. Thái Hải nằm trên diện tích hơn 70 ha, được xây dựng từ một vùng đất cằn cỗi, chỉ toàn cỏ cây hoang dại, thành không gian sinh thái bảo tồn những nét đẹp văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc Tày. Hơn 30 nhà sàn có tuổi đời hàng trăm năm được phục dựng nguyên bản để bảo tồn. Xung quanh nhà sàn là khung cảnh đồi núi, không gian yên tĩnh. Ảnh: Thai Hai Ethnic Village
Ngày 17/10, Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Toursim) công nhận là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Trước đó, Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Trị), Trà Quế (Đà Nẵng) cũng được công nhận danh hiệu này.
Thái Hải (xã Tân Cương, Thái Nguyên)
Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là làng du lịch đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu từ UN Tourism, năm 2022. Thái Hải nằm trên diện tích hơn 70 ha, được xây dựng từ một vùng đất cằn cỗi, chỉ toàn cỏ cây hoang dại, thành không gian sinh thái bảo tồn những nét đẹp văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc Tày. Hơn 30 nhà sàn có tuổi đời hàng trăm năm được phục dựng nguyên bản để bảo tồn. Xung quanh nhà sàn là khung cảnh đồi núi, không gian yên tĩnh. Ảnh: Thai Hai Ethnic Village
Thái Hải đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm mỗi tháng. Du khách của hơn 40 quốc gia đã đặt chân đến nơi đây. Khách thăm nhà sàn của người dân tộc, trải nghiệm với các nghề truyền thống như dệt vải, trồng rau, hái chè, nấu rượu, làm bánh, đồng thời xem hát then, đánh đàn tính. Tại đây, các phong tục, tập quán sinh hoạt truyền thống được giữ gần như nguyên vẹn. Khoảng 200 người dân của làng ăn chung, tiêu tiền chung, cùng nuôi dạy con cái và làm du lịch cộng đồng. Ảnh: Thai Hai Ethnic Village
>> Xem thêm: 48 giờ ở làng du lịch Thái Hải
Thái Hải đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm mỗi tháng. Du khách của hơn 40 quốc gia đã đặt chân đến nơi đây. Khách thăm nhà sàn của người dân tộc, trải nghiệm với các nghề truyền thống như dệt vải, trồng rau, hái chè, nấu rượu, làm bánh, đồng thời xem hát then, đánh đàn tính. Tại đây, các phong tục, tập quán sinh hoạt truyền thống được giữ gần như nguyên vẹn. Khoảng 200 người dân của làng ăn chung, tiêu tiền chung, cùng nuôi dạy con cái và làm du lịch cộng đồng. Ảnh: Thai Hai Ethnic Village
>> Xem thêm: 48 giờ ở làng du lịch Thái Hải
Tân Hóa (xã Minh Hóa, Quảng Trị)
Tân Hóa, "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2023", được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, thung lũng hoang sơ và đồng cỏ. Cuộc sống của người dân khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 chiếm 85%. Sau hơn 10 năm được đầu tư làm du lịch, làng đã tạo hơn 100 việc làm thường xuyên cho người dân địa phương với thu nhập trên 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Các hoạt động tại Tân Hóa gồm có: du lịch khám phá hang động Tú Làn, tour mô tô địa hình rừng Lim, trải nghiệm ăn tối ở nhà dân, nghỉ dưỡng. Ảnh: Oxalis
Tân Hóa (xã Minh Hóa, Quảng Trị)
Tân Hóa, "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2023", được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, thung lũng hoang sơ và đồng cỏ. Cuộc sống của người dân khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 chiếm 85%. Sau hơn 10 năm được đầu tư làm du lịch, làng đã tạo hơn 100 việc làm thường xuyên cho người dân địa phương với thu nhập trên 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Các hoạt động tại Tân Hóa gồm có: du lịch khám phá hang động Tú Làn, tour mô tô địa hình rừng Lim, trải nghiệm ăn tối ở nhà dân, nghỉ dưỡng. Ảnh: Oxalis
Từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11 hằng năm, nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng của mùa mưa, có những năm nước lũ dâng cao ngập cả làng. Trận lũ năm 2010 đã khiến Tân Hóa chìm sâu dưới 12 m nước, khiến nơi đây được mệnh danh là "rốn lũ" của tỉnh. Tân Hóa đã được xây dựng thành làng du lịch "thích ứng thời tiết", với những căn homestay của người địa phương được làm trên mô hình nhà nổi chống lũ (ảnh). Hiện Tân Hóa thu hút hơn 10.000 khách mỗi năm. Ảnh: Oxalis
>> Xem thêm: 48 giờ ở làng du lịch Tân Hóa
Từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11 hằng năm, nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng của mùa mưa, có những năm nước lũ dâng cao ngập cả làng. Trận lũ năm 2010 đã khiến Tân Hóa chìm sâu dưới 12 m nước, khiến nơi đây được mệnh danh là "rốn lũ" của tỉnh. Tân Hóa đã được xây dựng thành làng du lịch "thích ứng thời tiết", với những căn homestay của người địa phương được làm trên mô hình nhà nổi chống lũ (ảnh). Hiện Tân Hóa thu hút hơn 10.000 khách mỗi năm. Ảnh: Oxalis
>> Xem thêm: 48 giờ ở làng du lịch Tân Hóa
Trà Quế (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng)
Làng rau Trà Quế được hình thành từ thế kỷ XVI, cách phố cổ Hội An 3 km, Đà Nẵng 20 km, được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2024".
Làng nằm trên đảo, bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Thổ nhưỡng lợi thế là đất phù sa pha cát, khí hậu ôn hòa nên người dân phát triển nghề trồng rau hữu cơ lâu đời. Trước đây, vườn rau trồng xen kẽ nhà cửa, cánh đồng. Hơn 20 năm trước, chính quyền quy hoạch phát triển du lịch, nhà được di dời, ao hồ san lấp tạo thành cánh đồng rau vuông vức, đường đi thẳng tắp. Ảnh: Đắc Thành
Trà Quế (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng)
Làng rau Trà Quế được hình thành từ thế kỷ XVI, cách phố cổ Hội An 3 km, Đà Nẵng 20 km, được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2024".
Làng nằm trên đảo, bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Thổ nhưỡng lợi thế là đất phù sa pha cát, khí hậu ôn hòa nên người dân phát triển nghề trồng rau hữu cơ lâu đời. Trước đây, vườn rau trồng xen kẽ nhà cửa, cánh đồng. Hơn 20 năm trước, chính quyền quy hoạch phát triển du lịch, nhà được di dời, ao hồ san lấp tạo thành cánh đồng rau vuông vức, đường đi thẳng tắp. Ảnh: Đắc Thành
Trà Quế hiện có hơn 200 hộ, với 326 nông dân, canh tác trên diện tích 18 hecta. Người dân chuyên canh 20 loại cây trồng, mỗi ngày làng đón hàng nghìn du khách tham quan, trải nghiệm. Mỗi ngày, Trà Quế mở cửa cho khách đến tham quan với giá vé từ 35.000 đồng một người. Du khách đi bộ hoặc đạp xe dạo quanh cánh đồng. Thời điểm thích hợp để ghé thăm là buổi sáng sớm hoặc chiều mát, vừa tránh nắng nóng vừa thấy được khung cảnh lao động trên ruộng đồng. Ảnh: Đắc Thành
>> Xem thêm: Trà Quế - làng du lịch tốt nhất thế giới
Trà Quế hiện có hơn 200 hộ, với 326 nông dân, canh tác trên diện tích 18 hecta. Người dân chuyên canh 20 loại cây trồng, mỗi ngày làng đón hàng nghìn du khách tham quan, trải nghiệm. Mỗi ngày, Trà Quế mở cửa cho khách đến tham quan với giá vé từ 35.000 đồng một người. Du khách đi bộ hoặc đạp xe dạo quanh cánh đồng. Thời điểm thích hợp để ghé thăm là buổi sáng sớm hoặc chiều mát, vừa tránh nắng nóng vừa thấy được khung cảnh lao động trên ruộng đồng. Ảnh: Đắc Thành
>> Xem thêm: Trà Quế - làng du lịch tốt nhất thế giới
Lô Lô Chải (xã Đồng Văn, Tuyên Quang)
Lô Lô Chải nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hòa cùng bản sắc văn hóa độc đáo của người Lô Lô. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương, lễ hội đặc trưng, nghề truyền thống, trang phục thổ cẩm rực rỡ… tạo nên nét đẹp riêng của vùng cao nguyên đá.
Lô Lô Chải (xã Đồng Văn, Tuyên Quang)
Lô Lô Chải nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hòa cùng bản sắc văn hóa độc đáo của người Lô Lô. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương, lễ hội đặc trưng, nghề truyền thống, trang phục thổ cẩm rực rỡ… tạo nên nét đẹp riêng của vùng cao nguyên đá.
Những năm gần đây, Lô Lô Chải đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mang đến cho du khách cơ hội khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm sinh hoạt truyền thống, ẩm thực và cuộc sống nơi biên cương dưới chân cột cờ Lũng Cú. Nhiều homestay được mở ra nhưng vẫn giữ không gian văn hóa và cảnh quan nguyên sơ của thôn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.
>> Xem thêm: Lạc bước ở Lô Lô Chải
Những năm gần đây, Lô Lô Chải đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mang đến cho du khách cơ hội khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm sinh hoạt truyền thống, ẩm thực và cuộc sống nơi biên cương dưới chân cột cờ Lũng Cú. Nhiều homestay được mở ra nhưng vẫn giữ không gian văn hóa và cảnh quan nguyên sơ của thôn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.
>> Xem thêm: Lạc bước ở Lô Lô Chải
Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn)
Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm trong khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Nơi này nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đậm đà bản sắc, đặc biệt là văn hóa Tày được bảo tồn và phát huy rõ nét trong đời sống hằng ngày.
Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn)
Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm trong khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Nơi này nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đậm đà bản sắc, đặc biệt là văn hóa Tày được bảo tồn và phát huy rõ nét trong đời sống hằng ngày.
Mô hình du lịch cộng đồng tại Quỳnh Sơn mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, sinh hoạt trong không gian nhà sàn truyền thống, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm dệt vải, thưởng thức ẩm thực. Ngoài ra, du khách còn có thể chinh phục đỉnh núi Nà Lay, tham gia "Con đường giáo dục" trong vùng công viên địa chất để tìm hiểu truyền thống văn hoá, lịch sử đấu tranh cách mạng của các dân tộc.
>> Xem thêm: Làng người Tày ẩn hiện trong sương
Mô hình du lịch cộng đồng tại Quỳnh Sơn mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, sinh hoạt trong không gian nhà sàn truyền thống, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm dệt vải, thưởng thức ẩm thực. Ngoài ra, du khách còn có thể chinh phục đỉnh núi Nà Lay, tham gia "Con đường giáo dục" trong vùng công viên địa chất để tìm hiểu truyền thống văn hoá, lịch sử đấu tranh cách mạng của các dân tộc.
>> Xem thêm: Làng người Tày ẩn hiện trong sương
Tâm Anh