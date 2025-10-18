5 làng du lịch Việt Nam được vinh danh 'Tốt nhất thế giới'

Ngày 17/10, Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Toursim) công nhận là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Trước đó, Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Trị), Trà Quế (Đà Nẵng) cũng được công nhận danh hiệu này.

Thái Hải (xã Tân Cương, Thái Nguyên)

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là làng du lịch đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu từ UN Tourism, năm 2022. Thái Hải nằm trên diện tích hơn 70 ha, được xây dựng từ một vùng đất cằn cỗi, chỉ toàn cỏ cây hoang dại, thành không gian sinh thái bảo tồn những nét đẹp văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc Tày. Hơn 30 nhà sàn có tuổi đời hàng trăm năm được phục dựng nguyên bản để bảo tồn. Xung quanh nhà sàn là khung cảnh đồi núi, không gian yên tĩnh. Ảnh: Thai Hai Ethnic Village