5 khách sạn được tạp chí Mỹ vinh danh 'tốt nhất Việt Nam 2025'

Giải thưởng được trao dựa trên bình chọn của các chuyên gia du lịch, độc giả và du khách từng ghé thăm các điểm đến. Luxury Awards vinh danh trực tiếp các cơ sở tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ thay vì khu vực. Do đó, giải thưởng sẽ không có các hạng mục như 10 khách sạn tốt nhất châu Á, thay vào đó là danh sách các khách sạn tốt nhất tại từng quốc gia.

Được vinh danh đầu tiên ở hạng mục "Khu nghỉ dưỡng trên đảo và bãi biển tốt nhất Việt Nam" là InterContinental Danang Sun Peninsula. Cơ sở lưu trú này cũng có nhà hàng đạt một sao Michelin và là nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng nhận giải thưởng danh giá trên. Giá phòng tại khu nghỉ từ 24,6 triệu đồng.

Các đại diện còn lại gồm Regent Phu Quoc, Four Seasons resort The Nam Hai, La Veranda resort Phu Quoc - MGallery, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay resort & spa, Six Senses Con Dao, Hyatt Regency Danang resort, Villa Le Corail Gran Meliá, Anantara Quy Nhon Villas, InterContinental Phu Quoc Long Beach resort.

Ảnh: Booking