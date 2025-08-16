5 giờ gặp nhau của lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trên thảm đỏ, giơ tay đón chào Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska, ngày 15/8.
Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019.
Ông Trump thân mật vỗ vào cánh tay ông Putin khi bắt tay. Hai người sau đó cùng bước trên thảm đỏ để đến bục chụp hình. Đội hình gồm một oanh tạc cơ tàng hình B-2 và 4 tiêm kích F-35 bay biểu diễn ở phía trên.
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đến căn cứ Elmendorf-Richardson, bắt tay và cùng lên xe di chuyển đến điểm họp. Video: Reuters
Hai lãnh đạo chụp ảnh chung ở sân bay, phía sau là 4 tiêm kích tàng hình F-22 và chuyên cơ Không lực Một.
Sự kiện đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.
Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin diễn ra theo hình thức ba - ba thay vì một - một như kế hoạch ban đầu.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Trump, còn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, dự hội nghị cùng ông Putin.
Hai lãnh đạo không phát biểu và không trả lời câu hỏi của báo giới trước cuộc họp. Khi một số phóng viên Mỹ đồng loạt đặt hỏi với ông Putin, Tổng thống Nga làm điệu bộ như không nghe rõ.
Cuộc họp diễn ra trong khoảng 3 giờ, Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ sau đó tổ chức họp báo chung.
Trong ảnh, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) trò chuyện với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trước cuộc họp báo chung.
Ông Putin phát biểu trước trong cuộc họp báo, trái với thông lệ là Tổng thống nước chủ nhà phát biểu mở đầu.
Cuộc họp báo chớp nhoáng sau thượng đỉnh Trump - Putin. Video: White House, RIA Novosti
Tổng thống Putin tuyên bố đã đạt được sự thống nhất với người đồng cấp Trump, bày tỏ hy vọng các lãnh đạo Ukraine và châu Âu "sẽ không cản trở" tiến trình chấm dứt xung đột. Lãnh đạo Nga cũng đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Trump rằng xung đột Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Trump vẫn là lãnh đạo Mỹ vào năm 2022.
Ông Putin thừa nhận quan hệ Nga - Mỹ đã chịu ảnh hưởng trong thời gian qua, khi không có hội nghị thượng đỉnh nào giữa hai nước trong vòng 4 năm qua. Ông nhận định quan hệ song phương đã rơi xuống mức thấp nhất từ Chiến tranh Lạnh. Theo ông chủ Điện Kremlin, cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ đáng lẽ "phải diễn ra từ lâu".
Tổng thống Putin đồng ý với Tổng thống Trump rằng an ninh của Ukraine cần được đảm bảo.
Tổng thống Trump khẳng định rằng cuộc đàm phán giữa ông cùng người đồng cấp Nga "cực kỳ hiệu quả", nhưng cho rằng "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Trump cho biết hai bên "đã đạt được một số tiến bộ và có tiến triển lớn" trong cuộc gặp, nhưng thêm rằng "chưa có thỏa thuận nào". Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ sớm nhóm họp với NATO để bàn bạc thêm. Ông nói cũng sẽ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự họp và báo tin về cuộc họp hôm nay.
Tổng thống Nga phát biểu trong vòng 8 phút, trong khi Tổng thống Mỹ nói khoảng 3 phút.
Hai lãnh đạo kết thúc họp báo, rời khán phòng mà không trả lời câu hỏi nào từ báo giới. Tổng thời gian ông Putin và ông Trump gặp nhau, từ khi xuống chuyên cơ đến lúc kết thúc họp báo, là khoảng 5 giờ.
Tổng thống Putin sau đó đến viếng mộ các binh sĩ Hồng quân Liên Xô tại nghĩa trang căn cứ Richardson sau cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Trump. Đây là nơi an nghỉ của những phi công và thủy thủ Liên Xô thiệt mạng khi vận chuyển khí tài quân sự từ Mỹ đến Liên Xô, trong chương trình viện trợ Lend-Lease hồi Thế chiến II.
Tổng thống Nga sau đó lên chuyên cơ để rời bang Alaska.
Ông Trump vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ Không lực Một để rời căn cứ Elmendorf-Richardson, vài phút sau khi máy bay của ông Putin cất cánh.
Hồng Hạnh (Ảnh: AP, AFP, Reuters)