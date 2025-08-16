Ông Putin, ông Trump tuyên bố đạt tiến bộ lớn trong hội nghị thượng đỉnh

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin họp báo chung, thông báo về kết quả của cuộc hội đàm kéo dài ba tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin chiều 15/8 (sáng 16/8 giờ Hà Nội) tổ chức họp báo chung sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ tại Alaska.

Cuộc họp báo bắt đầu với bài phát biểu của ông Putin, khác với quy tắc thông thường là Tổng thống Mỹ sẽ phát biểu trước trong các cuộc tiếp đón và họp báo cùng lãnh đạo nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin tuyên bố đã đạt được sự thống nhất với người đồng cấp Trump, bày tỏ hy vọng các lãnh đạo Ukraine và châu Âu "sẽ không cản trở" tiến trình chấm dứt xung đột. Lãnh đạo Nga cũng đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Trump rằng xung đột Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Trump vẫn là lãnh đạo Mỹ vào năm 2022.

Ông Putin thừa nhận quan hệ Nga - Mỹ đã chịu ảnh hưởng trong thời gian qua, khi không có hội nghị thượng đỉnh nào giữa hai nước trong vòng 4 năm qua. Ông nhận định quan hệ song phương đã rơi xuống mức thấp nhất từ Chiến tranh Lạnh. Theo ông chủ Điện Kremlin, cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ đáng lẽ "phải diễn ra từ lâu".

Tổng thống Putin đồng ý với Tổng thống Trump rằng an ninh của Ukraine cần được đảm bảo.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump bắt tay tại cuộc họp báo ở Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Nga cũng đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại Nga. "Lần tới ở Moskva", ông Putin nói bằng tiếng Anh. Ông Trump đáp rằng bản thân có thể hứng chỉ trích nếu chấp nhận đề nghị này, song không bác bỏ. "Ồ, đó là đề xuất thú vị, tôi sẽ gặp chút khó khăn liên quan, nhưng tôi có thể thấy điều đó diễn ra", ông nói.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump tuyên bố rằng cuộc đàm phán giữa ông cùng người đồng cấp Nga "cực kỳ hiệu quả", nhưng cho rằng "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump cho biết hai bên "đã đạt được một số tiến bộ và có tiến triển lớn" trong cuộc gặp, nhưng thêm rằng "chưa có thỏa thuận nào". Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ sớm nhóm họp với NATO để bàn bạc thêm. Ông nói cũng sẽ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự họp và báo tin về cuộc họp hôm nay. "Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào họ", ông Trump nói.

Ông Putin, ông Trump tuyên bố đạt tiến bộ lớn trong hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Putin đề xuất gặp Tổng thống Trump tại Moskva. Video: Nhà Trắng

Lãnh đạo Nga - Mỹ nhanh chóng kết thúc họp báo, rời khán phòng mà không trả lời câu hỏi nào từ báo giới. Tổng thống Nga phát biểu khoảng 8 phút, trong khi Tổng thống Mỹ nói khoảng 3 phút, theo thống kê của CNN.

Tổng thống Putin sau đó đến đặt hoa tại mộ các binh sĩ Hồng quân Liên Xô tại nghĩa trang căn cứ Richardson sau cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Trump. Đây là nơi an nghỉ của những phi công và thủy thủ Liên Xô thiệt mạng khi vận chuyển khí tài quân sự từ Mỹ đến Liên Xô, trong chương trình viện trợ Lend-Lease hồi Thế chiến II.