5 đồ uống buổi tối tốt cho người tiểu đường

Trà bạc hà

Với người bệnh tiểu đường type 2 có mức độ căng thẳng cao, tác dụng làm dịu của trà bạc hà có thể có lợi, bởi vì giảm căng thẳng thường có thể kiểm soát lượng đường trong máu. Ưu tiên trà bạc hà nguyên chất, tránh thêm đường để tối ưu tác dụng của loại trà này.