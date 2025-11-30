Chủ nhật, 30/11/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Chủ nhật, 30/11/2025, 07:08 (GMT+7)

5 đồ uống buổi tối tốt cho người tiểu đường

5 đồ uống buổi tối tốt cho người tiểu đường

Giấm táo, trà hoa cúc, sữa nghệ, nước ép lô hội ít carbohydrate, giúp tăng độ nhạy insulin, kiểm soát đường huyết ban đêm và ngủ ngon hơn.

Giấm táo với quế

Đồ uống này hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu qua đêm bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, ngăn ngừa sự tăng đột biến của carbohydrate. Nó cũng duy trì lượng đường huyết ổn định hơn vào sáng hôm sau.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ sâu, giảm sự gia tăng glucose do cortisol. Các hợp chất chống viêm trong trà hoa cúc cải thiện độ nhạy insulin còn chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào beta khỏi bị tổn thương, thúc đẩy quá trình phục hồi trao đổi chất ban đêm.

Sữa nghệ

Curcumin trong củ nghệ làm tăng hấp thu glucose nhờ đó đảo ngược tình trạng kháng insulin. Người bệnh tiểu đường có thể thêm một chút gừng để làm dịu viêm và hỗ trợ chức năng tuyến tụy. Hỗn hợp đồ uống này có thể bảo vệ gan khỏi sự tích tụ mỡ đồng thời tăng cường tiêu hóa, giúp ngủ ngon hơn.

Trà bạc hà

Với người bệnh tiểu đường type 2 có mức độ căng thẳng cao, tác dụng làm dịu của trà bạc hà có thể có lợi, bởi vì giảm căng thẳng thường có thể kiểm soát lượng đường trong máu. Ưu tiên trà bạc hà nguyên chất, tránh thêm đường để tối ưu tác dụng của loại trà này.

Nước ép lô hội

Lô hội làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate nhờ lượng chất xơ dồi dào. Nó cũng tăng cường tín hiệu insulin thông qua các hợp chất thực vật, thúc đẩy kiểm soát glucose ổn định. Các hợp chất thực vật trong nước ép lô hội cũng giảm cholesterol cao có liên quan đến hội chứng chuyển hóa, đồng thời giảm viêm nhẹ nhàng mà không gây áp lực lên thận.

Bảo Bảo (Theo Everyday Health, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe