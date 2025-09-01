5 đồ uống bổ thận bạn nên dùng thường xuyên

Nước dừa cung cấp nước và chất điện giải tự nhiên. Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, một cốc dừa (240 g) chứa 600 mg kali, tương đương 18% lượng khuyến nghị cho nam giới trưởng thành và khoảng 23% cho nữ giới trưởng thành.

Kali đóng vai trò thiết yếu trong cơ thể, bao gồm hỗ trợ chức năng thận và co cơ. Chọn nước dừa nguyên chất, không đường để tốt cho sức khỏe.