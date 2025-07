6 trái cây bổ thận nên ăn thường xuyên

Việt quất giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật gọi là anthocyanidin, có tác dụng giảm viêm, bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương do các gốc tự do. Đây là nguồn cung cấp vitamin C và mangan dồi dào, tốt cho xương và da, giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.