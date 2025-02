Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đà Lạt có những cung đường dốc, hướng ra biển, tầm nhìn toàn cảnh đô thị hút nhiều khách đến check in theo trend "dốc Đại Lý" ở Trung Quốc.

Trào lưu "dốc Đại Lý" đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội với bối cảnh Thương Nhĩ Đại Đạo - cung đường đẹp nhất thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các cảnh quay đường phố nhộn nhịp trên nền bài hát Sick Enough to Die của MC Mong (Hàn Quốc) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.

Khách check in tại Thương Nhĩ Đại Đạo. Ảnh: Douyin

Nhiều du khách đổ đến Thương Nhĩ Đại Đạo chụp ảnh để bắt trọn khung cảnh đường phố nập xe cộ, phía xa là hồ nước trong xanh và núi non. Những đoạn video ở đây nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Trào lưu "dốc Đại Lý" nhanh chóng lan khỏi Trung Quốc. Tại Việt Nam, nhiều người trẻ bắt trend xu hướng này, chọn cách đi bộ trên các con dốc, tạo dáng rồi quay video, chụp ảnh với bối cảnh thành phố tấp nập phía sau. Nhiều tuyến đường có địa hình dốc, tầm nhìn ra biển và ở các thành phố bỗng trở thành "dốc Đại Lý", thu hút đông du khách check in trong tuần qua.

Tại Huế, biển Tân An, huyện Quảng Điền cách trung tâm thành phố khoảng 23 km, được nhiều bạn trẻ chọn đến chụp hình. Điểm đến có con dốc hướng ra bãi biển trong xanh, hai bên có những rặng phi lao, khung cảnh hoang sơ, khi quay video tạo nên "khung cảnh thơ mộng" giống Đại Lý.

5 điểm đến Việt bỗng thành 'dốc Đại Lý' Khách check in biển Tân An hôm 16/2. Video: Trần Thành

Đức Hoàng, hướng dẫn viên ở TP Huế, cho biết biển Tân An đông khách suốt một tuần qua, mỗi ngày có hàng trăm người đến chụp hình, đông nhất vào buổi chiều.

Giới trẻ Đà Nẵng chọn cầu Thuận Phước để bắt trend "dốc Đại Lý" vì có tầm nhìn rộng với toàn cảnh thành phố và bán đảo Sơn Trà.

Đến cầu Thuận Phước hôm 16/2, Nguyễn Tiến Danh, 20 tuổi, sống tại Đà Nẵng cho biết trên cầu có nhiều điểm có thể cho bức ảnh như ở Đại Lý. "Hoàng hôn là thời điểm lý tưởng để săn ảnh đẹp", Danh nói.

Con đường dẫn vào xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn đang trở thành bối cảnh cho hàng trăm video trên TikTok, Facebook những ngày gần đây. Mỗi video theo mô phỏng "dốc Đại Lý" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương hiểu rõ về con đường độc đạo này, lo ngại trào lưu có thể gây nguy hiểm cho du khách.

Khách check in tại con đường dốc xã Nhơn Hải. Ảnh: Yên Chi

Tại Vũng Tàu, đoạn dốc ở khu vực mũi Nghinh Phong, còn gọi là dốc Con Rồng, dốc Bãi Sau, được nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm quay phim, chụp ảnh. Với vị trí lý tưởng để ngắm khu vực sầm uất của Bãi Sau từ trên cao, nơi đây đã trở thành địa điểm hot trên mạng xã hội.

Đoạn dốc trên đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu hút giới trẻ check in. Ảnh: Hữu Tài

Nhật Hoàng, hướng dẫn viên tại Vũng Tàu, cho biết dọc đường Thùy Vân những ngày qua khách luôn đông đúc từ sáng đến tối, chủ yếu là những khách đến để chụp ảnh.

Dốc Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, TP Đà Lạt cũng được nhiều khách chọn để quay video, chụp ảnh. Có thời điểm, gần trăm người tập trung trên con dốc, kiên nhẫn chờ đợi để có vị trí đẹp "đu trend Đại Lý".

Trào lưu check in tại các con dốc, cung đường đẹp đang lan truyền mạnh cũng làm dấy lên các tranh luận về tuân thủ pháp luật và an toàn khi chụp hình giữa đường. Theo các hướng dẫn viên, khách nên chọn những vị trí được phép đứng, quan sát kỹ xung quanh và hạn chế thời gian tạo dáng. Đồng thời, du khách cần tự bảo vệ tư trang cá nhân và tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi đường.

Tuấn Anh