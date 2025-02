Ra giữa đường quay video đu trend 'dốc Đại Lý'

Bình ĐịnhHàng trăm du khách ra giữa đoạn đường dốc ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn để quay video theo trào lưu "dốc Đại Lý'', gây mất an toàn giao thông.

Công an xã Nhơn Hải cho biết trong ngày 16/2 đã mời 10 người về đồn viết cam kết không tái phạm do những khách này đứng giữa đường giao thông để quay video. Tuy nhiên, trong ngày 17/2, nhiều bạn trẻ vẫn ra giữa con dốc ở xã Nhơn Hải tái diễn tình trạng, đu theo trend ''dốc Đại Lý".

Trào lưu "dốc Đại Lý" đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội với bối cảnh là Thương Nhĩ Đại Đạo - cung đường đẹp nhất thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các cảnh quay đường phố nhộn nhịp trên nền bài hát Sick Enough to Die của MC Mong được du khách tái hiện ở khắp nơi. Trào lưu này đã nhanh chóng lan đến Việt Nam, đặc biệt là tại các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Lạt, Quy Nhơn.

Một nhóm bạn chụp ảnh, quay video theo trend ''dốc Đại Lý'' ở con đường dốc xã Nhơn Hải. Ảnh: Quy Nhơn

Con đường dẫn vào xã Nhơn Hải đang trở thành bối cảnh cho hàng chục video trên TikTok, Facebook suốt một tuần qua. Mỗi video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương hiểu rõ về con đường độc đạo này, lo ngại trào lưu có thể gây nguy hiểm cho du khách.

Theo anh Đoàn Ngọc Nhuận, người trong xã, nhiều năm trước khi còn đường bêtông chưa mở rộng và hạ độ dốc, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông tại đây do xe tải tuột thắng và lao ra biển, tông vào Lăng Ông Nam Hải, đâm vào nhà dân. "Có trường hợp dẫn đến tử vong", anh Nhuận nói.

Nhiều khách bị công an xã Nhơn Hải mời về đồn viết cam kết. Ảnh: Công an xã Nhơn Hải

Năm 2022, sau khi được mở rộng, hạ độ dốc và trải nhựa khang trang, trên tuyến đường cũng xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người do xe trộn bêtông tuột thắng lao thẳng ra biển. Nhắc lại các vụ tai nạn trên, anh Nhuận cho rằng du khách đứng giữa đường check in không chỉ đặt bản thân vào nguy hiểm mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Theo UBND xã Nhơn Hải, đường vào địa phương là độc đạo, có độ dốc khá cao, nhiều xe lưu thông, vị trí dốc từng xảy ra tai nạn nguy hiểm nên xã đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, nhắc nhở, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. "Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Quay phim để giới thiệu địa điểm là tốt nhưng an toàn là trên hết", lãnh đạo xã Nhơn Hải nói.

Phạm Linh