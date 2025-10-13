5 địa chỉ phở đêm 'tiếp sức' cho runner ở Hà Nội

Hà NộiPhở, món ăn gắn với ẩm thực đêm Hà Nội, giúp runner nạp năng lượng khi chinh phục đường đua VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma.

Khi thành phố lên đèn và nhịp sống dần lắng lại, những quán phở đêm vẫn đỏ lửa, tỏa hương thơm nồng ấm, trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa Thủ đô. Với runner tham gia Giải chạy đêm Hà Nội 2025, những địa chỉ này giống như các "trạm tiếp sức bản địa", giúp họ lấp đầy những chiếc bụng đói và bổ sung năng lượng.

Phở gánh Hàng Chiếu có giá dao động từ 50-60 nghìn đồng mỗi bát. Ảnh: Phở gánh Hàng Chiếu

Phở bò Huy 67 - 6C Cửa Đông

Mở cửa từ 18h đến 3h sáng, Phở bò Huy phục vụ các loại thịt bò như tái, chín, lõi, gầu... với giá từ 55.000 đồng. Nước dùng trong, vị ngọt từ xương hầm trong nhiều giờ, thịt bò tươi. Giữa không gian ấm cúng, hơi nước bốc lên hòa cùng mùi hành, gừng khiến khách cảm nhận trọn vị phở Hà Nội.

Vào những đêm se lạnh, Phở Huy là địa điểm được nhiều người lui tới nhờ không gian ấm cúng. Một bát phở nóng, thêm chút quẩy giòn và vài lát ớt đỏ, đủ để xua đi mệt mỏi sau ngày dài.

Phở xào bà Vân Đen - 76 Trần Nhật Duật

Khác với phở nước truyền thống, thương hiệu "bà Vân Đen" nổi tiếng với món phở đảo trên chảo gang nóng. Quán mở từ 18h đến 0h, phục vụ hai loại: xào mềm và xào giòn, giá khoảng 70.000-80.000 đồng.

Phở xào mềm thấm đẫm gia vị, còn phở xào giòn có lớp vỏ vàng rộm, ăn kèm rau cải, sốt tương đặc trưng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn đổi vị mà vẫn tìm thấy hương phở quen thuộc.

Phở - món ăn cân bằng dinh dưỡng Phở là món ăn cung cấp năng lượng nhanh, dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả trước và sau khi vận động. Nước hầm xương giàu collagen, canxi và glycine giúp phục hồi cơ bắp; thịt bò, thịt gà bổ sung protein, sắt; bánh phở cung cấp tinh bột hấp thu nhanh, giúp tái tạo glycogen sau chạy. Với runner, nên ăn một bát phở nhỏ trước khi xuất phát khoảng 2-3 giờ, để cơ thể có đủ năng lượng nhưng không gây nặng bụng. Sau khi về đích, khoảng 30-60 phút, phở phù hợp để bù đạm và muối khoáng, đặc biệt khi chọn phần thịt nạc, ít nước béo. Vào đêm muộn, một bát phở nóng không chỉ giúp phục hồi thể lực mà còn làm ấm cơ thể, giảm cảm giác mệt sau khi hoàn thành đường chạy.

Phở gà Nguyệt - 5B Phủ Doãn

Phở Gà Nguyệt được nhiều du khách coi là lựa chọn hàng đầu cho những ai thích phở gà giữa đêm. Quán mở từ 6h30 tới 13h và từ 17h đến nửa đêm, nổi tiếng với nước dùng ngọt nhẹ, thịt gà săn chắc. Thực khách có thể chọn phở gà chặt, gà xé hoặc phở gà trộn.

Được vinh danh hai năm liền trong Michelin Guide (2023-2024), Phở Nguyệt giữ cách nấu truyền thống, không cầu kỳ, chỉn chu. Bát phở nóng, sợi mảnh, da gà giòn nhẹ, thêm chút tiêu và chanh, mang đến cảm giác thanh mát mà vẫn đủ ấm bụng.

Phở gà Nguyệt nằm trên đường Phủ Doãn. Ảnh: Hải Long

Phở bò đường tàu - 3 Trần Phú

Ẩn mình bên cạnh đường ray xe lửa, Phở Bò Đường Tàu là một trong những quán phở lâu đời nhất Hà Nội, mở từ 18h đến 2h sáng. Không gian nhỏ và mùi phở lan trong gió níu chân người đi đường. Với tuổi đời hơn 50 năm, quán phục vụ phở tái, chín và sốt vang - món đặc biệt được nấu với rượu vang đỏ cho hương vị dày và ấm.

Khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua lúc nửa đêm gây ấn tượng khó phai với thực khách của quán. Tiếng tàu hòa cùng tiếng muỗng chạm bát tạo cảm giác gần gũi, trở thành trải nghiệm quen thuộc của nhiều người dân khu vực này.

Phở gánh Hàng Chiếu - 7 Chợ Gạo

Từng là gánh phở nhỏ mở từ 3h sáng trên phố Hàng Chiếu, nơi khách xếp hàng dài chờ ăn, Phở Gánh nay đã chuyển về số 7 Chợ Gạo. Quán mở từ 3h30 đến 10h sáng - thời điểm lý tưởng để runner thưởng thức bát phở nóng sau khi hoàn thành buổi chạy đêm dài.

Dù đã chuyển sang một địa điểm khang trang hơn, tinh thần "phở gánh" vẫn hiện diện trong bát phở nơi đây. Nhiều người tìm đến không chỉ vì hương vị, mà vì ký ức - cảm giác được ngồi giữa buổi sớm, cảm nhận hơi phở nóng trong làn sương mỏng.

Đêm 30/11 tới, VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma 2025 sẽ diễn ra, đánh dấu 5 năm giải chạy đêm lâu đời nhất Thủ đô ra đời. Cung đường dự kiến đưa runner qua phố cổ, cầu Long Biên, hồ Gươm. Sau khi cán đích, dừng chân bên quán phở còn sáng đèn sẽ là cách trọn vẹn nhất để kết thúc đêm không ngủ cùng Hà Nội. Hiện, giải đang bán vé giai đoạn Late. Runner quan tâm đăng ký tại đây.

Hải Long