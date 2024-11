5 đề cử nữ VĐV chuyên nghiệp xuất sắc

Runners of the Year là giải thưởng thường niên của báo VnExpress, nhằm tôn vinh cá nhân, tập thể đóng góp lớn cho phong trào chạy bộ trong nước. Hạng mục Elite Runner of the Year dành cho các VĐV chuyên nghiệp nam và nữ xuất sắc, còn Runner of Year dành cho các VĐV phong trào. Tiêu chí xét hệ Chuyên nghiệp hoặc Phong trào: 1. VĐV thuộc liên đoàn điền kinh địa phương, quốc gia được xét là Chuyên nghiệp. 2. VĐV thuộc liên đoàn Duathlon / Triathlon được xét là Phong trào. 3. VĐV không thuộc tuyển/liên đoàn Điền kinh địa phương, quốc gia trong vòng ít nhất 12 tháng được xét là Phong trào. Độc giả có thể bình chọn trên trang thông tin của giải thưởng, từ ngày 15/11 đến 15/12. Gala trao giải sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 9 đến 19/1/2025.