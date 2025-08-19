5 dấu hiệu trên mặt và cổ cảnh báo thận suy yếu

Sưng mặt, da nhợt nhạt, ngứa đỏ, quầng thâm mắt và tĩnh mạch cổ giãn là những dấu hiệu cảnh báo bệnh thận, cần kiểm tra y tế ngay.

Bệnh thận là tình trạng thận bị tổn thương và không thể lọc máu đúng cách, dẫn đến tích tụ chất thải và dịch trong cơ thể. Bệnh có thể cấp tính (đột ngột và ngắn hạn) hoặc mãn tính (dần dần và dài hạn). Bệnh thận mãn tính có thể tiến triển thành suy thận, thường không thể phục hồi.

Dù khó phát hiện ở giai đoạn đầu, bệnh thận có thể biểu hiện qua 5 dấu hiệu trên mặt và cổ, dù những triệu chứng này không chỉ xuất hiện riêng ở bệnh lý này.

Mặt sưng húp

Sưng phù, đặc biệt là tình trạng phù nề trên mặt, là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh thận. Khi thận không hoạt động hiệu quả, cơ thể tích tụ dịch dư thừa, gây sưng ở các vùng quanh mắt và má. Tình trạng này biểu hiện rõ rệt hơn vào buổi sáng. Làn da trở nên căng tức, mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

Ngoài mặt, sưng phù có thể lan sang tay, chân và mắt cá chân. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nhận thấy mặt sưng bất thường và không tự giảm, cần nhanh chóng đi khám để kiểm tra chức năng thận.

Da nhợt nhạt, tái xám hoặc vàng vọt

Tổn thương thận không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động rõ rệt đến diện mạo, đặc biệt là làn da vùng mặt và cổ.

Khi thận suy yếu, độc tố tích tụ khiến da mặt chuyển màu bất thường, từ sáng màu sang xám xịt hoặc vàng vọt, làm mất đi vẻ tươi tắn. Nhiều người dễ dàng nhận thấy sự thay đổi này.

Do thận không thể đào thải chất thải hiệu quả và duy trì cân bằng dinh dưỡng, da trở nên khô, bong tróc hoặc sần sùi.

Những mảng da bất thường cùng sự đổi màu dần dần là dấu hiệu cảnh báo cần chú ý, đặc biệt ở những người mắc bệnh thận.

Minh họa tình trạng suy thận. Ảnh: Preferred Vascular Group

Ngứa da và nổi mẩn đỏ

Bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối thường đối mặt với tình trạng ngứa dữ dội, đặc biệt khi bệnh tiến triển nặng. Tình trạng này, được y khoa gọi là "ngứa do thận", tập trung chủ yếu ở vùng mặt và cổ, gây kích ứng, khó chịu nghiêm trọng.

Việc gãi liên tục để giảm ngứa thường dẫn đến các đốm đỏ, mụn nhỏ, phát ban, thậm chí là vết loét hoặc trầy xước. Nếu không được điều trị, những tổn thương này có thể trở thành ổ nhiễm trùng hoặc gây đau đớn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc thận không thể loại bỏ chất thải và khoáng chất, khiến chúng tích tụ, kích thích các đầu dây thần kinh trên da.

Các chuyên gia cảnh báo ngứa dai dẳng ở mặt và cổ kèm theo đốm đỏ là dấu hiệu cần được kiểm tra y tế ngay lập tức, vì có thể liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng về thận.

Quầng thâm hoặc quầng mắt

Quầng thâm mắt không chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự mệt mỏi, mà còn có thể là lời cảnh báo từ bệnh thận. Khi thận suy yếu, cơ thể tích tụ chất thải và giữ nước, khiến vùng da mỏng quanh mắt sưng phồng và chuyển màu sẫm. Những quầng thâm này, đôi khi trông giống vết bầm tím, thường đi kèm với tình trạng sưng phù.

Dù không phải mọi trường hợp quầng thâm đều liên quan đến bệnh thận, các chuyên gia khuyến cáo, nếu triệu chứng này xuất hiện đột ngột hoặc nặng hơn, kèm theo sưng tấy, mệt mỏi hoặc các dấu hiệu bất thường khác, bạn cần nhanh chóng kiểm tra sức khỏe thận.

Tĩnh mạch cổ giãn và sưng

Bệnh thận tiến triển khiến cơ thể tích tụ dịch, gây sưng phù và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tĩnh mạch ở cổ. Khi chức năng thận và tim suy giảm, các tĩnh mạch cổ giãn nở, trở nên nổi rõ, đặc biệt khi nằm xuống hoặc cơ bắp căng lên.

Tình trạng này xảy ra do áp lực mạch máu tăng cao bởi lượng dịch dư thừa. Các tĩnh mạch sưng hoặc lồi lên ở một bên cổ là dấu hiệu dễ nhận thấy.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bất kỳ sự bất thường nào như tĩnh mạch cổ sưng phồng đều cần được kiểm tra y tế khẩn cấp, vì đây có thể là biểu hiện của sự mất cân bằng dịch nghiêm trọng và suy yếu chức năng các cơ quan.

Mỹ Ý (Theo Times of India)